La broma de Risto Mejide sobre Alberto Garzón para resumir sus últimos gazapos: "Ahora entiendo"

El presentador de 'Todo es Mentira', Risto Mejide, ha utilizado en las últimas horas su cuenta de Twitter para referirse a los fallos de pronunciación que la pasada semana el ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, cometió en un vídeo publicado a modo de preparación de la próxima asamblea de la formación de izquierdas, convocado en el mes de marzo.

Durante su intervención, el titular de la cartera de Consumo también se refirió a los incidentes que han tenido lugar en diversas ciudades de España en los últimos días con motivo de la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél. Estas oleadas de vandalismo callejero se han extrapolado también al panorama político, después de que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, mostrara a través de su cuenta de Twitter su apoyo a dichas movilizaciones.

Las palabras de Garzón sobre Pablo Hasél

En este sentido, Garzón señaló que no comparte la idea de que el rapero se encuentre en prisión, pero considera a Hasél una persona que "banaliza la violencia" y "que no tiene convicciones democráticas homologables a las del siglo XXI y a las de Izquierda Unida".

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y ministro de Consumo, Alberto Garzón

No obstante, ha apostillado que "en una democracia asentada que aspira a ser plena no puede prevalecer esa consideración sobre los gustos frente a la libertad de expresión", que, en sus palabras, "debe prevalecer sobre a ese tipo de manifestaciones inoportunas, sin gusto o abominables desde un punto de vista moral". "Lo que se está vulnerando en los últimos días con una sentencia que encarcela a una persona por unos tuits que puso en internet es preocupante, porque es un síntoma de una lectura cada vez más reaccionaria de nuestros derechos y libertades", ha sentenciado Garzón.

La ironía de Risto Mejide sobre Alberto Garzón

"Pero sus declaraciones se han convertido en virales por los fallos que aparecieron y al final marcaron su discurso. En primer lugar, Garzón señaló que "se ha puesto de manifestaciones", en vez de decir "se ha puesto de manifiesto". Otro de los errores que no pasaron por alto para las redes sociales fue cuando pronunció la siguiente frase, "pensemos que estas leyes, que ya hemos proponido cambiar varias veces", en vez de decir "propuesto".

“se está poniendo de manifestación […] leyes que ya hemos proponido cambiar”

1:13 y 1:40 en el vídeo original de Europa Press pic.twitter.com/eg0ECekHFw — Nicolas de Pedro (@nicolasdepedro) February 21, 2021

Estos errores no fueron pasados por alto por muchos rostros conocidos de nuestro país con perfil en las redes sociales. Uno de los más destacables fue el presentador de Mediaset, Risto Mejide, que quiso ironizar sobre estas palabras con el siguiente tuit: "Ahora entiendo por qué nunca me han proponido ser ministro".

Ahora entiendo por qué nunca me han proponido ser ministro. — Risto Mejide �� (@ristomejide) February 21, 2021

Muchos usuarios incluso no se habían percatado de la broma del director y presentador de 'Todo es mentira', publicando incluso mensajes en el que reprochaban a Risto Mejide una falta de ortografía de tal calado.

