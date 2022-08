Boticaria García da las claves para elegir la mejor crema solar para este verano según cada tipo de piel

Proteger la piel frente al sol es una acción necesaria durante todo el año. Sin embargo, durante el verano, la exposición al sol es mucho mayor, sobre todo cuando vamos a la playa o la piscina, por ello es esencial tener claro cómo elegir el mejor protector solar para tu tipo de piel. Boticaria García ha dado las claves para distinguir los filtros que incluyen los distintos protectores solares durante su intervención en 'La Sexta Noche'.

Por un lado, Boticaria ha explicado las principales diferentes entre una crema solar que cueste en torno a los 10 euros, frente a otras que pueden rondar los 40, y es que, en función del precio, cambian las características del producto y, en este caso, frente a qué nos protege. La explicación de la experta ha sido de lo más ilustrativa, utilizando las tortugas Ninja para reflejar cada uno de los filtros que tienen las distintas cremas.

Los cuatro filtros que debe incluir un buen protector solar

"Cada tortuga Ninja es un filtro solar", ha comenzado diciendo Boticaria. "El filtro solar más popular de todos, como la tortuga ninja más popular es Leonardo, es el filtro solar frente a ultravioleta B (UVB), que es el que tienen todas las cremas, una crema de 15 euros tiene ese filtro que al final nos protege frente a la quemadura solar o el cáncer, pero hay tres filtros más como tres Tortugas Ninjas más", ha explicado.

En cuanto a los otros tres filtros, son los siguientes: "Hay un filtro solar que nos protegen frente a la ultravioleta A, de arrugas A de alergia. Hay otro filtro solar que nos protege frente al infrarrojo A el envejecimiento, es decir tú puedes protegerte de la quemadura, pero no del envejecimiento, si no estás protegido bien vendrá el infrarrojo A. Y luego tenemos el último, ese filtro que nos protege frente a la luz visible, la famosa luz azul, la gente que tenga la piel oscura con tendencia manchas, si no utiliza un filtro solar que nos proteja frente a la luz visible le van a salir manchas".





"Por eso unos protectores solares valen 15 y otros 40 porque depende de cuántas Tortugas Ninja lleve dentro", ha añadido Boticaria. Junto a esto, también ha respondido a la pregunta de José Yélamo sobre si es conveniente o no fiarse de las marcas blancas a la hora de comprar un protector solar.

"Lo que hay que fijarse bien, lo importante no sea marca blanca o de cosmética de alta gama, lo importante es fijarnos en la etiqueta. Si sabemos que tenemos que buscar las cuatro tortugas Ninja, estas pueden estar en uno de marca blanca o puedan estar en otros, pero es importante el precio porque un producto de 3 euros o de 5 no va a tener los mismos filtros que uno de 20 o de 40", ha concluido.