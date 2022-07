¿Cómo seguir practicando deporte en verano sin que nuestra salud peligre?

Está demostrado el gran beneficio de realizar deporte al menos una vez por semana, tanto física como psicológicamente. Pero para esta práctica siempre es recomendable seguir las indicaciones de los expertos, y más durante el verano.

En época estival las temperaturas aumentan y las exposiciones al sol practicando deporte pueden suponer un auténtico riesgo para nuestra salud. Bruno Ferreiro es entrenador personal y ha contado a COPE cuáles son los mejores momentos para hacer deporte en verano: “tenemos que tratar de evitar las temperaturas más altas. Simplemente, se trata de evitar las horas con mayores temperaturas: si podemos hacer deporte a primera hora de la mañana, mejor que hacer deporte a mediodía. Igual también ocurre con los espacios, si hace mucho calor es mejor realizar deporte en instalaciones con buena climatización”. Elegir las mejores horas para practicar deporte en verano es crucial. Pero también debemos adoptar otras medidas como mantenernos hidratados y usar un buen protector solar para un mejor desarrollo de la actividad deportiva.

La última encuesta sobre hábitos deportivos en nuestro país publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte refleja el incremento en la población activa del 9% en los últimos cinco años. De ellos, casi la mitad prefiere practicarlo al aire libre.

Beneficios sobre nuestra salud mental

Practicar, al menos una vez por semana, deporte es beneficioso en muchos ámbitos de nuestra vida en cualquier época del año. Pero en verano además seguir con nuestra actividad deportiva nos hará seguir activos y mantener esa rutina que habíamos forjado durante el año. Aunque los expertos recomiendan introducir más de un día a la semana de ejercicio físico - ya hablan de al menos 30 minutos al día - dedicar este tiempo nos ayuda a mejorar nuestra salud. Son múltiples los beneficios que el deporte nos aporta físicamente,

como la mejora de la flexibilidad o el aumento de la coordinación. También previene problemas cardiovasculares u otras patologías como la hipertensión. Pero el deporte también favorece a una mejor salud mental. Está demostrado que el ejercicio físico ayuda a reducir el estrés, minimiza la depresión, y fomenta un mejor descanso, humor y mejora generalizada de nuestro estado anímico.

Una buena alimentación también en verano

El deporte consigue grandes beneficios que hay que combinar con una buena alimentación. En época estival hay multitud de alimentos que nos ayudarán a mantenernos sanos, y además algunos de estos alimentos nos aportan multitud de beneficios. La ingesta de algunas frutas de verano tras hacer deporte, como la sandía y el melón, nos ayuda a mantenernos hidratados por su alto contenido en agua.

Aunque lleguen las vacaciones y el verano, lo conveniente es no interrumpir nuestra actividad deportiva. Esta será la mejor forma de que sigamos manteniéndonos activos y de que la vuelta a la rutina no nos cueste. Los expertos recomiendan precisamente que la actividad física aunque sea con menor intensidad, debe continuar durante la temporada de verano. Y con el buen tiempo podemos continuar con nuestra actividad deportiva de diferentes formas, y mediante otros deportes que quizás en invierno no nos apetece tanto o no tenemos la oportunidad.

Lo importante es no parar

Actividades como la natación, el snorkel, el paddle surf o el surf son algunos de estos ejemplos. También correr, el yoga, o el senderismo son deportes que podemos seguir realizando en verano al aire libre. Aunque todos los ejercicios son recomendables en cualquier época del año, el entrenador personal Bruno Ferreiro cuenta a COPE qué es lo verdaderamente importante: “lo crucial y lo importante es hacer deporte, sin importar de cuál sea esta actividad física. En verano lo importante es no parar nuestro ejercicio, aunque tengas que adaptar la intensidad. Al final de lo que se trata es de tener un estilo de vida activo en el que nos movamos todos los días”.

Por lo que para este verano, así como en cualquier época del año, lo importante es que no cese nuestra actividad deportiva, y acompañarlo siempre con una buena alimentación. Y para la temporada estival tener en cuenta también las recomendaciones de los expertos a la hora de realizar ejercicio: mantenernos hidratados, evitar las horas de temperaturas más altas – aprovechando la salida y la puesta del sol – y usar siempre la mejor protección solar para que nuestra exposición al sol no nos dañe.