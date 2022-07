Boticaria García aclara cuánto dura la inmunidad de la tercera dosis de la vacuna del covid: "Como mucho"

La séptima ola de covid continua al alza en España. La curva epidemiológica lleva varias semanas, con una incidencia entre los mayores de 59 años que sube hasta los 1.135 casos desde el viernes, lo que supone 139 puntos más, y una ocupación hospitalaria en riesgo alto que se sitúa ya en el 9,5 %, un 5,7 % en las unidades de cuidados intensivos.

Según el último informe de Sanidad, la ocupación en los hospitales ha repuntado un 1,2 % en tres días y hay actualmente 11.586 ingresados en toda España (1.337 más), de los cuales 502 están en UCI, una ligera subida de siete décimas porcentuales más. El indicador sobre la incidencia en los últimos 7 días ha pasado de los 539 casos que marcaba el viernes a los 617 actuales, lo que adelanta que el aumento de la trasmisión covid continuará en los próximos días. Las comunidades han notificado a Sanidad 71.818 contagios entre la población general desde el viernes, de los cuales más de 40.000 corresponden a ciudadanos de 60 años a más.

Los epidemiólogos españoles advierten: esta es la medida que volverían a recuperar para frenar los contagios Todos los indicadores se encuentran al alza si hablamos tanto de positivos como de hospitalizaciones e ingresos en UCI Redacción DigitalMadrid 05 jul 2022 - 16:48

Con estos datos encima de la mesa, y como suele ocurrir cuando vuelven a subir los casos, recurrimos a expertos del mundo de la salud, para que nos aclaren las dudas más frecuentes en torno a las nuevas variantes, el repunte de casos y la inmunidad, entre otros aspectos. En este caso, Boticaria García ha explicado en 'Zapeando' los tres principales motivos a los que se debe esta nueva ola, entre los que destaca la duración de la inmunidad para aquellos que se pusieron la tercera dosis de la vacuna.





Cuánto dura la inmunidad de la tercera dosis de la vacuna del covid-19

En primer lugar, aclara que "no debería sorprender mucho porque si echamos un vistazo a otros países que nos llevan la delantera con las nuevas variantes, la incidencia lleva ya semanas aumentando". En cuanto a esos motivos, en primer lugar, "las nuevas variantes han salido súper listas y se saltan la inmunidad que ya teníamos, bien por las vacunas o por haberlo pasado".

Por otro lado, "ahora mismo no hay prácticamente ninguna medida de contención del virus, no hay mascarilla, no hay distancias, entonces se ha vuelto a la vida como la conocíamos", y además, "la vacuna previene el contagio, como mucho cuatro o seis meses y nos vacunamos de la tercera dosis, los que nos la pusimos, hace ya un tiempecito", explica.

Por otro lado, desde La Sexta, se ha pronunciado respecto a cuanto durará el covid entre nosotros, la experta asegura que "no se puede saber", pero revela que, hace unos días, un investigador le explicó que la gripe del 18 "tardó unos 4 o 5 años en recobrar la normalidad", y añade que "tenemos que convivir con él sí o sí, y menos con unas variantes tan listas".