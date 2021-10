Boris Izaguirre se sincera y confiesa el delicado problema de salud que sufrió: "Casi me quedo sin pierna"

Este fin de semana, Boris Izaguirre fue el invitado de 'La Sexta Noche'.Fue Xavier Sardà el encargado de entrevistar al comunicador en el plató de laSexta y se interesó por aspectos de la vida personal del invitado y por su salud. "Nunca lo sé, realmente. Mental creo que para nada buena porque cada vez estoy...", comenzaba respondiendo el invitado, entre bromas.

"Pero no me refiero mental. Digo de salud, del cuadro general", le cortaba el conductor del espacio. "Bueno, tuve este problema de azúcar brutal", desveló entonces, algo más serio al hablar de este tema delicado. "Casi me iba quedando sin pierna", soltó Izaguirre, dejando muy sorprendido al entrevistador.

"Perdí mucho peso, pero esto me ha hecho mucho bien porque volví a la natación. Es lo más importante. Hay que practicar un deporte. Sobre todo, un deporte. Luego, también puedes ir al gimnasio, pero, lo importante, es que practiques un deporte", aconsejaba el comunicador, basándose en sus propias experiencias.

"Y régimen alimenticio...", apuntó Sardà. "Hay que intentar eliminar el consumo de azúcar, que está en los sitios más increíbles, como la cebolla, o la tortilla de patata", agregaba el presentador de 'Prodigios', dejando claro que el deporte y el reducir el consumo de azúcar es muy importante, ya que es lo que le llevo a casi perder una pierna.









"Pues te tiene muy bien porque te ves muy bien"



A raíz de esto, el presentador contó a Izaguirre que su mujer es dietista de profesión, por lo que "la única infidelidad" que comete es "pedir un donut entre dos en el desayuno". "Pues te tiene muy bien porque te ves muy bien", le alababa Izaguirre sobre su físico. "Partirnos un donut por la mitad", insistía el presentador. "¡Así que rompes el agujero del donut! Pero eso es... Los donuts no se comparten", le corregía el invitado. "Porque tú lo digas...", bromeaba Sardà.

A raíz de esto, el entrevistado ha opinado que "la fidelidad es una de las cosas más sobrevaloradas del sistema". "No existe la fidelidad. El amor sí, pero la fidelidad es un obstáculo", agregaba tras reconocer que él fue infiel y que "promocionaba la infidelidad como un poco extra de paprika que le añades a la ensalada".

"Mis episodios de infidelidad estaban hechos con el afán de estructurar todavía más la fidelidad de mi pareja en nuestra relación", comentaba. "Genera más fidelidad la infidelidad que no cometerla", opinaba el entrevistado.