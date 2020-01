Bertín Osborne sobre los rumores de su participación en 'Supervivientes': "Es una gilipollez"

Desde que terminó 'GH VIP', son muchos los nombres que han salido a la luz sobre posibles concursantes de 'Supervivientes', pero lo cierto es que no hay ninguno confirmado. El último ha sido el de Bertín Osborne, que tal y como han publicado en varios medios, se habría hecho las pruebas médicas pertinentes y puesto las vacunas para viajar hasta Honduras. Pero no, no han pasado ni 12 horas y él mismo ya lo ha desmentido.

Ya sonó con fuerza como concursante Cristina Cifuentes, e incluso se ha tentado a Albert Rivera, pero los dos políticos finalmente habrían rechazado participar en el reality de Telecinco. Sin embargo, en las últimas horas sí que hay nombres que suenan con mucha más fuerza como el de Rocío Flores, que se ha visto incrementado el rumor después de someterse a una intervención quirúrgica, Maite Galdeano, la madre de Sofía Suescun, o Huego Sierra, el padre del hijo de Adara, que tal y como él mismo confirmó en ''Sálvame' tiene un pie dentro de la isla.

Pero si algo ha soprendido en las últimas horas ha sido el anuncio de que el fichaje estrella de esta nueva edición de 'Supervivientes' sería Bertín Osborne. Así lo afirma El Confidencial, que incluso se atreve a afirmar que el presentador y cantante ya habría pasado las pruebas médicas y se habría aplicado las vacunas necesarias para poder viajar hasta la isla. Aunque posteriormente han publicado unas declaraciones de su representante en las que ha asegurado que solamente se trata de unas pruebas médicas relacionadas con su espalda que nada tienen que ver con el concurso.

Y ciertamente, el propio presentador de 'Mi casa es la tuya', lo ha desmentido rotundamente en declaraciones a Look, que también han podido hablar con su mujer, Fabiola Osborne. Ambos se han mostrado atónitos al enterarse de la noticia y han alucinado con que se haya publicado esa información. “¿Pero qué tontería han escrito? Vaya credibilidad de mierda. Ya verás cuando empiece y no aparezca Bertín. A ver qué explicación van a dar”, ha afirmado Fabiola. Bertín, por su parte, ha tirado de humor y simpatía y ha dicho: “Es una gilipollez”.