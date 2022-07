Bertín Osborne no da crédito ante la reacción de José Manuel Soto cuando le habla de su música: "¿A ti?"

Bertín Osborne volvió a ponerse al frente de 'El show de Bertín' para despedir la segunda temporada y, esta vez, recibió a José Manuel Soto como invitado. Aprovechando la presencia del cantante, el presentador le hizo preguntas tanto de su vida personal como profesional. Sin embargo, el conductor del espacio de Canal Sur no se esperaba que una de sus cuestiones fueran respondidas con un tremendo zasca por parte del invitado.

La música fue la protagonista de gran parte de la entrevista, por lo que José Manuel Soto habló sobre la relación con su profesión. "Yo no tuve claro en absoluto que me quería dedicar a la música. Ni lo tengo claro todavía", aseguraba, provocando la risa de todos los presentes en el plató. "Me gustan los viajes, los caballos, el deporte, el mar… La música me gusta mucho. Me ha servido para darme a conocer y entrar en el corazón de mucha gente, pero no ha sido toda mi vida", reconoce.

Es por esto por lo que el artista reconoce que se le hace imposible dedicarse solo una cosa durante el resto de su vida, dado que, tal y como ha explicando, tendría la sensación de que se estaría perdiendo muchas cosas que también le podrían hacer feliz. "La vida es tan amplia, es tan bonita… La vida tiene tantas cosas que dedicarse a una sola cosa no lo sé, me cuesta", aclaraba, ante lo que Bertín asentía.

A raíz de esto, el cantante habló del éxito y de cómo se sobrelleva tras tantos años de carrera. "El éxito no te acompaña siempre. Hay gente que sí, pero lo normal es que el éxito sea algo que vaya y venga. Si tú te obsesionas con el éxito y de golpe lo pierdes sufres muchísimo", señala el cantante, dejando claro que no siempre se mantiene el mismo nivel de fama.









"¿Te dieron ese premio a ti?"

Sin embargo, el momento más llamativo se dio cuando el artista soltó, aparentemente de forma inconsciente, una pulla que dejó totalmente descolocado al presentador. Tanto Soto como Bertín comparten profesión, por lo que hay muchas cosas de las que ambos están de acuerdo. Al igual que han vivido momentos muy similares por sus reconocidas carreras.

Como consecuencia, los cantantes comenzaron a hablar de los premios que más ilusión les había hecho recibir a lo largo de su larga trayectoria. "¿Sabes el que me hizo mucha ilusión? El de la mejor voz del Festival de San Remo, en Italia", decía por su parte Bertín Osborne, haciendo referencia a cuando cantó 'Eterna Malattia' sobre el escenario del Festival de San Remo de 1983.

No obstante, fue la reacción de su entrevistado lo que le pilló un poco por sorpresa. "¿Te dieron ese premio a ti? No me digas", reaccionaba el cantante, visiblemente muy sorprendido al conocer que le habían dado ese premio al presentador. Este momento fue recordado por Alfonso Arús en 'Aruseros': "El tono de incredulidad total", comentaban entre risas.