Bertín y Fabiola no se rinden: el proyecto que tienen en común y que no van a abandonar

Bertín Osborne y Fabiola Martínez anunciaron hace un mes su separación de mutuo acuerdo. Así se acababan catorce años de matrimonio y casi dos décadas de relación, que le han dado dos hijos que se han convertido en el centro de sus vidas. Por ellos, y por el amor que los ha unido todos estos años, Bertín y Fabiola mantienen una buena relación que esperan que continúe muchos años.

Las razones de la separación de Bertín y Fabiola

El distanciamiento entre ambos fue paulatino. Fabiola reconoce que ''han sido muchos los momentos que han intentado solventar sus problemas, se han dado tiempo y han creído que podría ir a mejor'', pero la realidad es muy diferente. Ella admite que ''aunque hay amor y cariño, eso no es suficiente''. ''Hemos hecho lo posible, pero no ha podido ser. Aunque hay mucho cariño, esto es lo mejor para los dos'', cuenta a Semana. Y es que, no es la primera vez que se han tomado un tiempo evitando llegar a la separación definitiva como ahora: ''Darnos un tiempo ya lo hemos hecho varias veces. La diferencia es que ahora los niños ya lo saben'', revela.

''Nunca ha habido discusiones fuera de tono, pero la crispación la notaba todo el que estaba a nuestro alrededor. La convivencia es complicada y más cuando estamos cada uno en un lado. Además, el carácter de los dos... todo influye'', explica. ''Hay un momento en el que sientes que el amor es más fraternal. Él me quiere, yo le quiero, pero no es suficiente'', asegura con tristeza.

''En el puente de diciembre estuvimos juntos, que es su cumpleaños, pero fue a raíz de ahí. Pero de verdad que llevamos mucho tiempo viendo cómo haberlo. Si los dos estamos tranquilos, sin pensar, sin tristeza es lo mejor'', reflexiona visiblemente emocionada.

El proyecto de Fabiola y Bertín que no va a parar

Sin duda, su hijo Kike es la pasión de Bertín y Fabiola. Por eso, decidieron crear la Fundación Bertín Osborne para ayudar a familias con hijos con necesidades especiales, un proyecto del que Fabiola es presidenta y Bertín vicepresidente y en el que van a continuar implicados a pesar de su separación. El último paso que los ha unido es la creación de una escuela de capacitación para esas familias.

Como ha explicado Fabiola en Look: "Actualmente estamos trabajando duro para seguir ayudando a las familias desde esta nueva realidad que no ha plantado el COVID… no queda otra que adaptarse a los cambios".

Todavía no sé conoce cuándo verá la luz este nuevo proyecto de Bertín y Fabiola, pero la venezolana ya ha dado detalles, como la creación de una plataforma online y la búsqueda de expertos para ayudar a las familias con información, formación y ayuda psicológica.