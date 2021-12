Berasategui se sincera con Nuria Roca y deja claro lo que piensa del chef Dabiz Muñoz: "Lo único"

David de Jorge y Martín Berasategui se encuentra en plena promoción de su último libro, 'Pan comido. Más recetas sin vergüenza'. En las últimas semanas, los chef han acudido a varios platós de televisión para presentarlo y no han dudado en pronunciarse sobre los temas de actualidad del momento.

Hace unos días, ambos visitaban 'El Hormiguero'. Junto a Pablo Motos, confesaban que las recetas de este nuevo libro son "disfrutontas" y buscan "huir de extravagancias", queriendo dejar claro que puede hacerlas cualquiera y que todo aquel que se ponga va a triunfar con ellas. Durante el programa, tras la insistencia de los invitados y las hormigas, Trancas y Barrancas, Motos confesaba que la última receta que había preparado era la tortilla de claras y se atrevía a dar su receta personal.

Este domingo, de Jorge y Berasategui, se han sentado en el sofá de 'La Roca' junto a Nuria Roca y han charlado de diversos temas, entre ellos la subida de precios de Dabiz Muñoz. En los últimos días, el chef ha anunciado un incremento notable en el precio del menú de su restaurante DiverXO. La subida va de los 250 a los 365 euros y pasa a convertirse en uno de los restaurantes más caros de España. Muñoz asegura que la subida busca pagar más a su plantilla pero la decisión ha sido muy comentada en redes y ha recibido diversas críticas.

Martín Berastegui se pronuncia sobre la subida de precios de Dabiz Muñoz

Nuria Roca preguntaba a sus invitados su opinión, y recordaba otro caso relativamente similar, el de Ricard Camarena, que ha decidido cerrar su restaurante los fines de semana para que la plantilla pueda descansar. En primer lugar, Berasategui destaca la creatividad de la profesión y aseguraba que "respeta a la excelente herencia que nos han dejado generaciones y generaciones para estar como estamos".

Además comentaba que "cada cocinero es un mundo y hay que respetar lo que cada uno dice", y en concreto sobre Dabiz Muñoz y Ricar Camarena decía que son "grandes profesionales". "Lo único que hago es aprender. Les sigo y les admiro. Si hay un aplauso a la cocina española mucho tiene que ver con esos dos grandes profesionales como son Ricard y Dabiz", añadía.

Sobre la decisión que han tomado ambos de manera reciente apuntaba que "estará todo súper bien pensado porque no he visto que hayan hecho nada malo estos dos. Son dos cocineros únicos, dos gestores impresionantes, sobre todo, no han tenido miedo a dar el primer paso de salir al mundo y ofrecer".

Al finalizar la conversación, también había tiempo para las bromas, recordando 'los defectos' de los chef, algo que apuntaba de Jorge. El invitado recordaba a Nuria Roca que Dabiz Muñoz hace la tortilla sin cebolla y que Ricard Camarena tiene un bocadillo que incluye coliflor.

??La tortilla de patata, ¿mejor con cebolla, o sin ella? Debate en el plató entre Juan del Val y David de Jorge #LaRoca9https://t.co/CY9nhPv1frpic.twitter.com/113DrgTS0B — La Roca (@LaRocaLaSexta) December 5, 2021