Belén Esteban saca su móvil en 'Sálvame' para desmontar a Miguel Bosé con una foto: "¡Mira, bandido!"

Miguel Bosé se ha convertido en uno de los personajes más polémicos desde el comienzo de la pandemia. El artista ha dejado de acaparar las conversaciones con su música para ser criticado por muchos. Esto se debe a que, desde que apareció el coronavirus en nuestras vidas, el cantante siempre ha negado su existencia y ha asegurado que todo es fruto de un "plan urdido". De la misma manera, que se niega a vacunarse y ha asegurado que ni si quiera se ha sometido a ninguna PCR.

El pasado fin de semana, reapareció en el ojo público al participar en un evento negacionista en Lleida. Una vez más, Bosé se ha hecho eco de su negacionismo y a cargado contra las vacunas. “Se ha vacunado la reina Letizia, pero no hemos visto foto… La Leonor se ha vacunado, pero en otro sitio. Están como locos por vacunar a los adolescentes y los niños. Eso tiene que pasar por encima de nuestros cadáveres. Los niños no se tocan”, comenzaba diciendo el cantante.

Estas declaraciones han revolucionado tanto las redes sociales como los medios de comunicación, por lo que han llegado hasta 'Sálvame'. “Miguel Bosé la ha vuelto a liar y esta vez parda, como es costumbre. No tiene desperdicio”, señalaba la voz en off del programa para, acto seguido, dar paso a las imágenes. De la misma manera, se mostraron muy críticos con que se metiese el dedo en la nariz en varias ocasiones y se colocara la camisa constantemente al estar arrugada.

Tras recordar las palabras del artista en el vídeo, Belén Esteban se mostró muy indignada con lo que acababa de ver y pidió la palabra para responder a Bosé. “Solamente quiero enseñar esta foto de cómo lo están pasando los enfermeros. Llevamos un año y medio, están agotados. Desde centros de salud hasta hospitales”, comenzaba diciendo la colaboradora mientras mostraba una fotografía de su móvil, en la que se podía ver a un enfermero sentado y totalmente superado por la situación.









"Esta foto es cómo están enfermeros y enfermeras con lo que está pasando. Miguel Bosé, así están, ahora mismo, y llevamos año y medio. Agotados. Todos los centros sanitarios, desde los centros de salud hasta los hospitales... Ambulancias, médicos, enfermeras, enfermeros, celadores, gente de la limpieza... Así están", se quejaba la Princesa del Pueblo.

“En vez de tanto homenaje, que por cierto quiero dar la enhorabuena a la hija del médico que falleció de lo bien que habló de la atención primaria. Muy bien", agregó. "Así están. Esta foto es de un enfermero, no sabía que se la estaban haciendo. Se tuvo que meter a sentarse porque no podía más", explicaba la comunicadora.

"Mira Miguel Bosé, bandido como tu canción", se dirigía Esteban directamente al cantante, lanzando un irónico comentario, citando una de sus canciones más famosas, en forma de ataque. "A vacunarse todo el mundo, es lo que tenemos que hacer. Estamos como en navidad“, pedía la colaboradora para terminar con sus discurso.

"Afortunadamente vivimos en un país libre donde cada uno puede expresar su opinión, acertada o desacertadamente. En este caso desacertadamente", opinaba entonces Kiko Matamoros, defendiendo que Bosé puede decir lo que quiera. “Me parece muy bien la decisión de Macron de poder tener acceso a espectáculos, transporte, zonas de ocio, estadios de fútbol, restaurantes si uno está vacunado. Y si usted decide no vacunarse pues no accedes. Hay que decirle a la gente que o juegas o juegas, tú decides. Lo que no hay es que dar facilidades para que nadie se lleve por delante a nadie”, opinaba el tertuliano.