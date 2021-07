Belén Esteban habla alto y claro sobre su guerra personal con Olga Moreno y su familia: "La última vez"

Belén Esteban es uno de los rostros más visibles de Mediaset y se pronuncia sobre diferentes asuntos que afectan a la cadena de televisión. Esta vez, ha tomado postura del terremoto que ha sacudido la audiencia (para bien) de Telecinco: Olga Moreno.

"Estoy contenta de que haya ganado", decía Esteban hace escasos días ante la audiencia. Sin embargo, ha enviado un 'recado' a todos aquellos que la insultan a través de redes sociales. Entre esas personas, se encuentra la hermana de la ganadora de 'Supervivientes 2021', Raquel Moreno. "Que sea la última vez que a mí la gente me amenaza porque la próxima vez me voy a la Guerra Civil. No consiento ni insultos ni amenazas gordas", aseguraba visiblemente cabreada.

La destacada colaboradora de 'Sálvame' respondía así a un mensaje que hacía referencia directa a ella. "Mucho criticar ahora a mi cuñado por las exclusivas que ha dado, pero tienen a una señora ahí sentado que ha vivido años y años de hablar de su exmarido, si, la señora Belén Esteban que sigue decepcionándome".









Una polémica que deja entrever la tensión que se respira entre la hermana de Moreno y la denominada coloquialmente 'princesa del pueblo'. A pesar de ello, ha indicado que está "contenta" por la victoria de Olga en 'Supervivientes'.

"Ha ganado la que ha querido que gane la gente. Creo que hay una audiencia que es la que vota, ha sido buena superviviente. Me ha sorprendido porque había concursantes que tenían mucha gente que les seguía. Me alegro que haya ganado, estoy contenta", aseguraba.

Salen a la luz las condiciones impuestas por Belén Esteban para continuar en 'Sálvame': "Yo la había vetado"









Presuntos vetos, condiciones a los directivos, fijar la fecha de las vacaciones o incluso la disposición de chocolatinas para sentirse cómodos en el plató del programa de las tardes en Telecinco fueron algunas de las confesiones más jugosas.

Hace escasos días, Belén Esteban confesó que pidió no coincidir con la periodista Ángela Portero por sus rencillas en el pasado y que les llevó a una enemistad. "Dije que me parecería muy bien que trabajara aquí, pero que a mí ese día me quitaran de trabajar. Y es más, esa señora en el juicio mintió y dijo que yo la había vetado en toda la cadena. Claramente está que ganó y se la pagó todo, pero trabajaba en Viva la vida y ahora trabaja con Sonsoles", comentó con absoluta franqueza.

Inmediatamente después, la ex del torero Jesulín de Ubrique también reveló una condición contractual que es inviolable. Y es que la colaboradora tiene completamente aseguradas sus vacaciones para el mes de agosto.