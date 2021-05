Belén Esteban cuenta las últimas novedades sobre la oferta de Carlos Herrera: "Voy a ir a ver a Carlos"

Belén Esteban es uno de los personajes más mediáticos de nuestro país. La conocida como 'Princesa del Pueblo' ha pasado por innumerables etapas en su carrera televisiva, aunque siempre formando parte de los espacios del corazón. Gracias a ello, se ha convertido en un rostro habitual de Telecinco, pero no descarta probar otras facetas profesionales como comunicadora.

Hace unos meses la colaboradora protagonizó un tenso enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez por sus diferencias ideológicas, lo que provocó un gran distanciamiento entre ellos. A raíz de esto, Carlos Herrera le ofreció un puesto de trabajo en COPE. "Belén Esteban, dolida por el trato que le da Jorge Javier en 'Sálvame'", decía María José Navarro. "Quiere irse a 'Viva la Vida', posiblemente, pero está buscando trabajo", confirmaba Navarro, tras lo que planteaba al resto del equipo: "No sé a qué estamos esperando". "Belén, esta es tu casa. Ven aquí cuando quieras", aseguraba Herrera a la colaboradora de Telecinco.

Pero no fue la primera vez que Herrera pensó en Belén Esteban como colaboradora de 'Herrera en COPE'. En la sección de 'La tertulia de los oyentes' con Antonio Naranjo, el comunicador respondió a la pregunta de con quién pondría a la 'Princesa del Pueblo' a debatir en las tertulias. Herrera ya tiene pensado, no obstante, cuál sería la labor de Belén en el programa. "Con Belén haría una cosa específica. Una toma de temperatura. Me gustaría hacer diagnósticos sociales y políticos con ella. Preguntarle cómo ve este asunto, qué sensaciones le da... En eso arrasaría", dijo.

"Yo no estoy en exclusividad con Telecinco, yo soy de la productora La Fábrica de la Tele. Cuando quieras, me puedes llevar a tu programa porque hablar, sé hablar todavía. Hay otros que hablan mejor, pero yo hablaré a mi manera, como siempre he hecho", respondió Esteban, muy agradecida con la oferta. "Yo, de esta productora, La Fábrica de la Tele, no me voy a ir. Pero oye, quizás más adelante puedo ir... Nunca he estado en la radio", aclaró, dejando claro que le gustaría compaginar ambas cosas.

"Me encantaría colaborar con él"

De la misma manera, el presentador de 'Sálvame' también quiso unirse a su compañera y reconoció que le gustaría también formar parte del equipo de 'Herrera en COPE': "Lo que tendría que hacer Carlos Herrera es ficharnos a los dos. A mí, si Carlos Herrera me llama para hacer una colaboración con Belén, yo lo haría". "Me parece un profesional brutal y me gusta desde hace muchos años", agregaba el presentador.

Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada al respecto. Sin embargo, la Princesa del Pueblo ha vuelto a hablar de ello en una entrevista para 'El Mundo' y ha asegurado que está dispuesta a aceptar su oferta, dado que también le haría ilusión probar a trabajar como locutora. "Voy a ir a ver a Carlos, claro. No lo descarto, me encantaría colaborar con él", confesaba.

A pesar de ello, ha dejado claro que nunca abandonará la televisión al deber el "95%" de su trayectoria a la pantalla. "No la dejaré nunca. Me quejo mucho de que estoy cansada, pero luego la echo de menos y me encantan Sálvame y Sábado deluxe", ha asegurado, dejando claro que nunca dejará Telecinco.