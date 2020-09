La confesión de Belén Esteban cuando le pillan con un micrófono abierto en 'Sálvame': "Lo paso fatal"

El programa más exitoso de 'Sálvame' es parcialmente reconocido por la versatilidad con la que ocurren las cosas dentro de plató. En más de cinco horas de riguroso directo, lo que pueda ocurrir dentro de esas cuatro paredes es imprevisible.

Cada minuto cambia el guion y la escaleta que se tiene preparada y los colaboradores tienen que estar preparados para poder salir cómo sea de paso en caso de que alguna de las piezas claves en el programa, como el presentador falle.

Para dar más tranquilidad a los presentadores habituales, es decir, Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla, los 'fichajes' para ejercer de presentador han incrementado con el paso del tiempo.

La lista interminable

Es así como primero pudimos ver a Terelu Campos haciendo las sustituciones de verano. Con su enfermedad de por medio, la sucesora en ser escogida fue María Patiño, siempre para los programas nocturnos eso sí. Para la mañana hemos podido ver a otros nombres, como Nuria Marín, la expresentadora del programa 'Cazamariposas' o a Kiko Hernández, quien sin quererlo se ha vuelto en una de las piedras angulares del programa.

Pero parece que el programa no ha tenido suficiente y en su peculiar carrera por poner a nuevos presentadores en plantilla han probado en las últimas horas con la princesa del pueblo, la tan conocida Belén Esteban.

Belén Esteban como presentadora

Precisamente Belén Esteban ha sido la protagonista de la última historia en el universo 'Sálvame'. Todo ha ocurrido este viernes, día 18 de septiembre, cuando sus directores le han encargado la ardua tarea de presentar el primer espacio del programa.

"Buenas tardes. Ahí lo están viendo. Con un 'look' juvenil, un bañador fluorescente y una gorra de rapero, el rey Juan Carlos I en una barbacoa con el hijo de Corinna Larsen", ha arrancado explicando la vecina de Paracuellos del Jarama.

Los nervios de 'la princesa del pueblo'

Se le ha notado tensa en todo momento, y en alguna ocasión ha tenido que pedir perdón por sus constantes equivocaciones. "Ay, perdón. Quien tiene boca se equivoca", ha dicho en un momento. Hasta la llegada de Jorge Javier al plató todo ha tenido que ser buena imagen frente a los nervios que tenía la de Paracuellos.

Pero el problema ha venido cuando, en un momento del programa, Belén Esteban se pensaba que tenía el micrófono cerrado cuando no lo tenía, lo que ha permitido que se escuche la valoración y autocrítica que se ha hecho la 'princesa del pueblo' a su breve etapa como presentadora.

Tío, no me gusta. Yo no quiero hacer de presentadora. Lo paso fatal, he leído fatal", ha dicho Esteban, para sorpresa del espectador que lo ha podido oír en riguroso directo.

También te puede interesar

Carlos Herrera desvela cómo va el fichaje de Belén Esteban y apunta a un nuevo candidato: "Es amigo mío"

La reaparición de Toño Sanchís después de que Belén Esteban vendiese su casa