Carlos Herrera desvela cómo va el fichaje de Belén Esteban y apunta a un nuevo candidato: "Es amigo mío"

Carlos Herrera ha intervenido en el programa 'Ya es Mediodía' de Telecinco. Durante su entrevista, ha querido hablar acerca de la confesión que hizo Belén Esteban en 'Sálvame'. La Princesa del Pueblo aseguraba que Herrera se había puesto en contacto con ella pero indicaba que no había recibido oferta de trabajo alguna desde la Cadena COPE.

Sonsoles Ónega le quiso recordar estas palabras con unas imágenes de 'Sálvame' donde Belén Esteban aseguraba que todavía no había cerrado ningún tipo de acuerdo con el programa que conduce Carlos Herrera y en plena polémica con Jorge Javier Vázquez.

El director de 'Herrera en COPE' ha aclarado si piensa fichar a Belén Esteban para el programa de cara a la próxima temporada. Herrera ha confesado que entre sus aspiraciones en la vida se encuentra “trabajar con los mejores” y entre esas personas se encuentra la colaboradora del espacio de Mediaset: “No te niego que me gustaría hablar con ella pero tengo que respetar a los directivos de La Fábrica de la Tele”. Herrera también ha indicado en el programa que conduce Sonsoles Ónega en Telecinco, que le gustaría mucho tener una sección con Belén Esteban. Su deseo por tanto de compartir estudio de radio con una de las imágenes por excelencia de la cadena es un hecho.

Además, Carlos Herrera ha asegurado que le haría ilusión trabajar con Belén porque “es una de esas personas que conecta con la sociedad y la realidad”. Junto a él se encontraba su equipo al completo que hacía un llamamiento: “¡Belén, vente!”, le gritaban con vehemencia. Asimismo, una de las figuras relevantes de 'Herrera en COPE', María José Navarro tiraba de humor ante ese posible fichaje. Estaría encantada de ser su compañera.

Al final del directo, Javier Negre le ha planteado una cuestión bastante destacable. Y es que Negre le ha preguntado si ficharía también a Jorge Javier Vázquez. Esta era la respuesta de Carlos Herrera: "Jorge Javier siempre encaja en todo porque es amigo mío, así que él conmigo cuando quiera y donde quiera", indicaba el director de 'Herrera en COPE'.

La tensión todavía está muy latente en el plató de 'Sálvame'

Cuando parecía que la paz estaba firmada entre Vázquez y Esteban, la tensión estaba muy presente. La polémica vino por las críticas de la ex de Jesulín a la gestión del Gobierno por la crisis del coronavirus. El presentador de 'Sálvame' y la colaboradora permanecían muy firmes en sus posiciones, y no cedían. Jorge Javier Vázquez terminó por abandonar el plató y todo el público presenciaba boquiabierto la escena desde sus casas.

Como curiosidad, Vázquez llegó a criticar hasta el apelativo de Belén como 'Princesa del Pueblo': “Ha estado cobrando su sueldo íntegro por dos recetas y una cena. Una persona que vive en un chalet con piscina y que alterna con Rosalía no es del pueblo”, sentenciaba el presentador.

Aún con todo, Belén Esteban no se ha dejado intimidar. Las disculpas que esperaban no han llegado y la colaboradora respondía con franqueza: “¿Yo porque viva en un chalet con piscina o Rosalía sea mi amiga no puedo opinar? No quiero entrar en más discusiones con Jorge, ni en temas políticos. Me reafirmo en lo que dije. No voy a dar un paso atrás. Ante todo hay que tener libertad para que uno diga lo que crea conveniente. Yo te respeto a ti y tú me respetas a mí, sin respeto no hay nada”, indicaba Belén Esteban.

Sea como fuere, el futuro laboral de 'La Princesa del Pueblo' está todavía en el aire. ¿Cederá Belén Esteban a la propuesta de Carlos Herrera e irá a la radio? Veremos.