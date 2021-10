Belén Esteban aclara la verdad sobre el insulto que se le escuchó en Sálvame contra Ana Rosa: "Hablé con ella"

Hace unas semanas, un micro abierto pilló a Belén Esteban dirigiéndose despectivamente a su compañera de cadena y amiga,Ana Rosa Quintana. El plató se encontraba totalmente revolucionado por la polémica entrevista que Laura Fa dio a Gabriel Rufián en su canal de YouTube, ya que no se cortó a la hora de hablar de sus compañeros, concretamente de Lydia Lozano y Chelo García-Cortés. A diferencia de la reina de las mañanas, de la que se negó a hablar.

Como consecuencia, Lozano no se cortó y preguntó a Fa sobre la presentador de 'El Programa de Ana Rosa', lo que la catalana no le quiso responder. Ante, qué opina de Ana Rosa, Fa no contestó y, de fondo, se escuchó a Esteban diciendo "pues que es gilipollas". Este momento fue muy polémico y compartido en redes sociales, ya que mucho entendieron que esa era la opinión de la colaboradora sobre Quintana.

Unos días después, la comunicador lo ha desmentido en 'Formula TV':"Yo con Ana Rosa muy bien. Es que eso no fue así. Yo ya lo hablé con ella, y eso iba para otra persona". "Con Ana Rosa, 100% perfecto. 9 años trabajando con ella", reconocía la Princesa del Pueblo. "Ana Rosa en mi vida es importante porque la recuerdo con mucho cariño y conmigo se portó 100% bien y yo sé que ella me quiere mucho", aseguraba, dejando claro la buena relación que mantiene con la popular presentadora de Telecinco.

"Yo lo he hablado con ella, pero no te voy a decir qué es lo que hemos hablado. Ella está conmigo y yo con ella", zanjaba, durante la presentación de sus nuevos productos de Sabores de la Esteban, dejando claro que fue un malentendido que ya ha aclarado con su compañera de cadena.





La opinión de Laura Fa sobre sus compañeros

Durante su encuentro con Rufián en 'La Fábrica', Fa respondió a todas las preguntas y dejó clara su opinión sobre algunos compañeros de cadena como Chelo García Cortés, María Patiño, Bertín Osborne o Ana Rosa Quintana. Tras tocar diferentes temas, el político sometió a la colaboradora de Mediaset a una ronda de preguntas rápidas que abordaban tanto la política como la televisión. Fue entonces cuando apareció el nombre de Bertín Osborne sobre la mesa, también presentador de Telecinco al frente de 'Mi casa es la tuya'.

"Osborne siempre fuera. Es de los peores machirulos que he visto y escuchado nunca", comenzaba diciendo la entrevistada. "Lo he visto una vez en mi vida, pero cada vez que va al Deluxe, le mando mensajes a la directora. ¿Este señor? De todos los aspectos que puedas hablar, Osborne siempre no", dejaba claro Fa, manifestando lo mucho que le desagrada el presentador.

Asimismo, Rufián quiso conocer su opinión sobre algunos compañeros de 'Sálvame'. En primer lugar, Fa reconoció que Jorge Javier Vázquez es "un genio", mientras que se refirió a María Patiño como "una persona peculiar". Sin embargo, se mostró todavía más crítica con Paz Padilla, a quien definió como "desubicada", y con Chelo García Cortés, a quien considera que es "antigua": "Está en edad de jubilarse, lo que pasa es que tiene una situación por la que tiene que trabajar. Pero, yo creo, está totalmente superada, y mira que Chelo era un ídolo de masas".