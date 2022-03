La azafata de 'La Ruleta' y Jorge Fernández hacen lo nunca visto en Antena 3: "¿Te atreves?"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Es por este motivo por el que el programa de Antena 3 se ha convertido en lo más visto de la sobremesa, además de ser el concurso más longevo de la cadena. Esto se puede ver reflejado en sus datos de audiencia, dado que suele anotar en torno a un 20% de cuota de pantalla cada día, por lo que no consigue ser superado por su competencia directa, Sonsoles Ónega con ‘Ya es mediodía’ desde Telecinco.

Esta vez, ha sido Laura Moure, la azafata de 'La ruleta de la suerte', y Jorge Fernández los que han protagonizado un divertido momento en el concurso de Antena 3. Como consecuencia de la segunda temporada de 'El Desafío', el concurso quiso introducir en La Ruleta tres gajos 'desafiantes'. Esta novedad funcionaba como un premio para los concursantes, ya que si caían podían proponer un desafío a Jorge Fernández, Laura Moure o Joaquín Padilla.









"Vaya, tenía que haber cogido más vocales"



En este caso, el desafío fue que uno de ellos tenía que resolver el panel en menos de 45 segundos. En el caso de conseguirlo, el participante sumaría en su marcador 200 euros. Sin embargo, nadie cayó en los mencionados gajos, por lo que no se pudo ver este intercambio de papeles por elección del concursante. No obstante, el presentador quiso hacerlo de todas formas y preguntó a los participantes a quién habrían desafiado.

"A mí me encetaría hacer el desafío este. Me encantaría ver si puedo resolver, en 45 segundos, el panel. Y, claro, no lo hemos hecho porque no ha cuadrado, pero estoy desde ayer dándole vueltas al asunto", reconocía el presentador. "Ay, qué pena. A mí me habría encantado", corroboraba Laura Moure. "¿A quién habríais desafiado?", quiso saber Fernández, dirigiéndose a los participantes.

Todos ellos coincidieron en que hubieran elegido a la azafata para resolver el panel. "Todos a ti Laura ¿Te haces uno? ¿Te atreves?", le propuso el conductor del espacio. En ese momento, Moure abandonó su puesto habitual para situarse donde los concursantes. Es por esto por lo que el presentador también tuvo que someterse a un cambio de roles y ocupó el puesto de la azafata para ir desvelando las letras que su compañera iba diciendo.

"La pista que te voy a dar es 'reto acuático'", comenzaba diciendo el presentador para dar paso a Moure. A pesar de lo emocionaba que estaba, la azafata lo logró los resultados esperados y a los 26 segundos dijo una letra que no estaba en el panel, la 'M', por lo que no pudo seguir jugando. "Ay, qué pena...", se lamentaba ella. "Aguantar la respiración debajo del agua", era la respuesta. "Vaya, tenía que haber cogido más vocales", se lamentaba la azafata.