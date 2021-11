La azafata de la 'Ruleta' hace una confesión personal que descoloca a Jorge Fernández: "Lo que te faltaba"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben como interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido Jorge Fernández quien ha protagonizado un llamativo momento con Laura Moure, la azafata del concurso con la que mantiene una estrecha relación. Este momento se ha producido durante uno de los primeros paneles. "Patricia Highsmith" era la pista que el presentador había dado a sus concursantes tras aclarar que la respuesta estaba catalogada como "excentricidades".

"Acudía a las fiestas con sus caracoles", resolvió Víctor, dando así la solución correcta. "Es excéntrico, pero con caracoles... ¿Quién va a ir con caracoles a una fiesta? ¿Tu ves a alguien en una fiesta con caracoles, Víctor?", preguntaba el presentador al concursante. "Con un correa", bromeaba el participante. "Pero por eso es una excentricidad y es correcta", declaraba Fernández, corroborando que había acertado. "Así va esa ola para ti. 1.100 euros, Víctor", comunicaba el conductor del espacio, mientras el público lo recibía entre aplausos y vítores.









"Si tú supieras..."

"La verdad es que raro es", opinaba Víctor. "Pero es que no iba solo a las fiestas con sus caracoles. Cuando se fue a vivir a Francia, tuvo que pasarlos de contrabando por la frontera y tenía más de 300 caracoles. Era una chiflada de los caracoles. Y no con tomate como a algunos les gusta, eran sus animales de compañía", contaba el presentador como dato curioso. "Laura, es lo que te faltaba a ti", soltaba entonces Fernández, refiriéndose a su compañera.

"Si tú supieras...", reaccionaba Laura Moure, dejando caer que había hecho algo similar que Patricia Highsmith. "Yo siempre he tenido un montón de caracoles, me encantan los caracoles", reconocía la azafata de 'La ruleta de la suerte'. "Ya te digo yo...", apuntaba el comunicador, dejando claro que no le sorprendía su confesión. "De niña cogía caracoles. Hacía bodas, organizaba fiestas con los caracoles... Pero llevármelos por ahí nunca se me había ocurrido", reconocía ella.

"Cualquier día te veo entrando por Antena 3 con ellos: 'venga, que llegamos tarde a grabar'", bromeaba Fernández. "Pero, ahora no tienes caracoles en casa ¿No?", quiso saber el conductor del espacio. "No, pero no lo descartes. Como vea alguno que me guste...", reconocía Moure. "Es que Laura tiene un montón de bichos en casa", contaba el presentador.