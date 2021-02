Jorge Fernández obliga a la azafata de 'La Ruleta' a mostrar el objeto que esconde tras el panel: "Enséñalo"

'La Ruleta de la Suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

No obstante, este martes, fue Laura Moure, la azafata del concurso de Antena 3, quien protagonizó un llamativo momento al desvelar su secreto en directo. Este momento se produjo como consecuencia del resultado de un panel. '¿Necesitas un cepillo de dientes?', decía la pista. Tras varios intentos, un concursarte logró resolverlo y dar con la solución: "El próximo que compres que sea de bambú".

"El cepillo de dientes es un instrumento fundamental para nuestra higiene bucal y las autoridades sanitarias recomiendan que lo cambiemos cada 3, 4 meses más o menos. ¿Qué pasa? Que cada 3, 4 meses serían una media de 4 cepillos al año, en todo el mundo, con lo cual, imaginaros cuanto plástico se acumula, que tarda 75 años en eliminarse. Con lo cual, se recomienda el de bambú porque es biodegradable y así podríamos ser mucho más permisivos y ayudar un poquito más con la sociedad y el medioambiente", explicó Jorge Fernández.

"El siguiente lo pienso comprar de bambú porque ni había caído. A veces es que ni caemos, mira que yo siempre estoy con estos temas", agregó el conductor del espacio. "¡Pues los míos son de bambú", exclamó la azafata desde el panel. "¡Muy bien!", le reconoció el presentador. "Recordarme cuando acabe el programa que os los enseñe por redes sociales que, además, son súper chulos", comentó Moure.

"¡Enséñalo!"

"Pero igual hasta lo tienes ahí en tu kit", le recordó el comunicador. "No, ahí detrás no me lavo los dientes. No tengo lavabo", aseguró la azafata, refiriéndose a la zona que hay tras el panel. "Pues es lo único que te falta porque no sabéis el kit que tiene Laura ahí detrás", confesó Fernández. "El otro día pasé por ahí detrás, lo vi y dije: 'pero que pedazo de kit tiene esta ahí", agregó, desvelando el secreto de su compañera.

"Enseña todas las gominolas que tienes", le pidió el presentador, pero ella se negó. "¡Enséñalo!", le pidió el comunicador, por lo que ella terminó cediendo mientras se quejaba y Fernández se reía: "¡Jo!". De pronto, Moure sacó de detrás del panel una caja de chucherías. "Todo eso. Le dura mucho eso sí, una semanita le dura más o menos", explicó el presentador.

"De pica pica... . Y a Jorge le encantan", enseñó la azafata. "Son lenguas de gato y esas cosas... Lo que pase es que a veces comparte con Diego... Diego, tú también te pones morado a lenguas de gato, eh", comentó Fernández, dirigiéndose a un miembro del equipo del programa de Antena 3.