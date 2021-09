La azafata de 'La Ruleta' corta a un concursante por lo que dice: "¿Cómo se te ocurre decirle eso a Jorge?"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben como interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido Jorge Fernández quien ha protagonizado un llamativo momento junto a Laura Moure a raíz de las declaraciones de un concursante. Este momento se produjo antes de comenzar el concurso, durante el turno de presentaciones en el que los concursantes del día hablan sobre sí mismos y explican que quieren hacer con el dinero que se lleven.

El primero en presentarse ante el público fue Javi Fiestas, cuyo apellido desencadenó en multitud de bromas por parte del presentador. "Antes hacía más honor al apellido, pero ahora ya me he formalizado", contestaba el participante. "Con la edad va cambiando, claro. ¿Qué me cuentas de ti, Javi?", le preguntó el conductor del espacio.

"Eso es que no ha visto muchas veces el programa"

"Pues me llamo Javi, tengo 34 años, soy enfermero y vivo en un pueblo de Huesca. Mis aficiones. Me gustan mucho las series, la televisión, las películas... Pero lo que más me gusta es viajar y comer", comenzaba diciendo el concursante. "Como a todos. Viajar y comer no es mal plan", señalaba Fernández.

"Cuando voy a un país me gusta probar la gastronomía típica de allí, por muy rara o asquerosa que sea. Yo no tengo problema y me la como. He probado una especia de rata, que no está mal. Parece un conejo", confesó Javi, provocando que el presentador se llevase las manos a la cabeza. "Yo comería cualquier cosa, pero Ratas...", opinaba el presentador. Fue entonces cuando Laura Moure interrumpió al concursante: "¿Cómo se te ocurre decirle eso a Jorge? De verdad, eh. Muy mal".

"¿Cómo se le ocurre decir esto a Javi? Es que no me conocen, eso es que no ha visto muchas veces el programa", reaccionaba Fernández. "Rata nunca", puntualizaba la azafata de 'La ruleta de la suerte', dejando claro que su compañero no soporta a este animal. "No me sentó muy bien, la verdad", reveló entonces Javi. "¡Pero cómo te va a sentar bien una rata! A nadie le sienta bien una rata", agregaba el conductor del espacio de Antena 3.

"Jorge, ¿Has estudiado la rata a nivel proteíco? Lo mismo es muy interesante", bromeaba Moure. "Lo mismo, pero hay muchos más animales a nivel proteíco, incluso plantas", se negaba en rotundo el presentador. "Yo que tú lo estudiaba un poco", insistía la colaboradora entre risas. "Las puñeteras ratas... ¡Qué no! ¡Eso jamás! Si yo veo una aquí y subo ya al foco, como para comérmela...", aseguraba Fernández.