Ayuso corta a Ferreras en 'Al Rojo Vivo' para impedir que ponga unas imágenes suyas: "¡Qué no, que no!"

Este martes, Antonio García Ferreras ha contado con la visita de Isabel Díaz Ayuso en 'Al Rojo Vivo' para entrevistarla, dado que está recibiendo a representantes de todos los partidos de cara a las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. A lo largo de la entrevista, la del PP ha analizado junto al presentador la situación política. Sin embargo, la conversación se ha tensado cuando el periodista quería recordar unas declaraciones de Ayuso y ella se ha negado a volver a escucharlas.

El presentador ha preguntado a la política su opinión sobre unas polémicas palabras pronunciadas por Ángel Gabilondo, candidato del PSOE, ya que se refería a ella. Ante esto, la entrevistada no ha dudado en cargar contra su rival en las elecciones por haber afeado sus palabras sobre las colas del hambre.

"Esto es política. Antonio, esto va así. Quien quiera entenderlo lo hace perfectamente y, quien quiera exagerarlo y retorcerlo como está haciendo el candidato de Sánchez, pues eso", ha comenzado diciendo Ayuso tras volver a escuchas las palabras de Gabilondo. Ante esto, el presentador ha querido poner el vídeo de Ayuso para recordar sus declaraciones, lo que no ha gustado a la entrevistada.

"¿Me permite un momentito? Para que quede claro. Vamos a escucharlo, que, a lo mejor, usted está todo el día dando mítines, y no sabe cuál es el momento", propuso Ferreras para dar paso a las mencionadas imágenes y ubicar tanto a la entrevistada como a los espectadores. Sin embargo, Ayuso le frenó y le dijo que no lo pusiera: "Que no, que no... Si sé exactamente".

Ante su negativa, el presentador le explicó que era para recordar el momento "preciso", pero ella insistió en que no hacía falta. "Pero si sé exactamente lo que dije y cómo lo dije, pero si lo sabe todo el mundo", ha insistido Ayuso, aparentemente molesta ante la intención de poner sus declaraciones.





La pulla de Ayuso a Ferreras

"¡Si no habéis contado otra cosa desde el sábado!", ha exclamado, señalando al medio de La Sexta por su cobertura informativa. "Hemos contado muchas otras cosas, hasta la super liga", le ha respondido Ferreras ante sus acusaciones, intentando quitar hierro al asunto. "Escuche, mire", dio paso el presentador al vídeo, haciendo caso omiso a las peticiones de su invitada. Mientras tanto, la política volvió a escuchar sus palabras algo resignada.

"Necesitan Madrid para seguir con su hoja de ruta que es romper España, dividirla territorialmente y crean ciudadanos de primera y de segunda. De segunda, los mantenidos subvencionados que ellos crean como las colas del hambre para que la gente dependa de ellos. Siempre que gobiernan es lo mismo. Siempre", dijo la política del PP en un acto de campaña en la capital.

"Eso es lo que las políticas de la izquierda provocan. Siempre que gobiernan, allá donde gobiernan, en los países de los que tantos inmigrantes vienen aquí huyendo de sus políticas. Vienen, precisamente, huyendo de las fábricas de pobreza que provoca la izquierda, entre otras cosas, en según que decisiones políticas, con los cierres masivos que lo que provocan y lo que necesitan es a ciudadanos que dependan de ellos siempre cuando quieren. La inmensa mayoría de las clases medias lo que quieren es salir adelante con su recaudación", ha respondido la entrevistada tras recordar sus palabras del días pasados. .