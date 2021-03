Ayuso confiesa a Susanna Griso el drama de su pasado por el que le duele que le llamen "ida"

Isabel Díaz Ayuso ya está en campaña. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que la semana pasada anunció la convocatoria de elecciones para el martes 4 de mayo ante el temor de una moción de censura apoyada por Ciudadanos, ha visitado este lunes el programa de Antena 3 "Espejo Público" para dar a conocer las líneas generales del programa con las que se presentará a los comicios.

En una entrevista muy personal, Ayuso ha hecho frente a muchos de los comentarios despectivos que ha recibido desde que alcanzó la presidencia en mayo de 2019. Este fin de semana, por ejemplo, el presumible candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que Ayuso acabará en la cárcel. Pero lo que más le duele a Díaz Ayuso son las críticas que se convierten en ataques por su estado mental. "Unos me han deseado la cárcel, el presidente del Gobierno me ha insultado, otros han dicho que son una loca, que me rebanen el cuello...", expresaba Ayuso, que añadía: "Llevo aguantando esto mucho tiempo pero ahora se ha incrementado". Es en ese momento cuando Susanna Griso le ha preguntado especialmente por este aspecto: "¿Qué sientes cuando te llaman loca o IDA, utilizando sus iniciales?".

Ayuso se ha abierto en canal para contar un drama personal que pocas veces había revelado. "En realidad me da igual, pero es una falta de respecto hacia las personas que han pasado una enfermedad mental. Mi propio padre falleció de ello y a una familia como la mía no le resulta agradable que se juegue con esto", confesaba Ayuso.

Susanna Griso también le ha preguntado a la presidenta si cree que todos esos ataques de los que es víctima habrían sido igual si se tratase de un hombre: "No veo que sean siempre iguales. Cuando a una mujer la quieren amedrentar la insultan de la misma manera y en forma de turba. Si fuese presidente también recibiría insulto muy parecidos". Y volvía a recriminar al feminismo no haberla apoyado: "No verás a ninguna feminista de la izquierda salir a defenderme. Llevo dos años así todos los días de mi vida", ha denunciado.

AYUSO: "IGLESIAS ES PURO ODIO"

En la misma entrevista, Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, es "puro odio" y que le gustaría ver a sus adversarios políticos "en la cárcel", como en los gobiernos en otros países donde están al frente, y al "entorno político de ETA en la calle".

La presidenta madrileña considera que "esta izquierda radical piensa que la calle es suya y que la pueden incendiar como hacen en Barcelona cuando consideran", pero la sociedad madrileña "no tolera" estas cosas ni un día. Ha estimado que Iglesias "viene a Madrid a intentar frenar la desaparición de su proyecto político, que está totalmente acabado y lo va a intentar de todas las formas". Desde su punto de vista, "lo que tiene que hacer es soltar el cargo como vicepresidente y decir qué quiere ser de mayor".

Frente a las acusaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la Comunidad de Madrid dejará de invertir 600 millones de euros para pymes y autónomos, Díaz Ayuso ha manifestado que "esto es todo mentira". A su juicio, "el presidente del Gobierno no tendría que utilizar de esa manera burda todo el poder del Estado contra un Gobierno autonómico como viene haciendo desde el principio de la pandemia". Puedes ver la entrevista a Díaz Ayuso con Susanna Griso en la web de Antena3.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La insinuación de un colaborador de Ferreras sobre Isabel Díaz Ayuso en pleno directo: "Es una persona..."