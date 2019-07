Así ha sido el emotivo reencuentro de Isabel Pantoja con Mila Ximénez, una de sus mayores enemigas

¡Al fin! Se ha producido uno de los reencuentros más esperados de la historia de la televisión. Isabel Pantoja y Mila Ximénez se han vuelto a ver cara a cara tras años de continuas críticas por parte de la colaboradora de 'Sálvame'. Y lo que ha ocurrido es lo que menos nos hubiésemos esperado antes de la participación de la tonadillera en 'Supervivientes'. Las enemigas íntimas se han fundido en un emotivo abrazo: "Me van a llamar pelota, lameculos, pero le voy a dar un abrazo", ha señalado Ximénez.

Esto es historia de la televisión: Mila Ximénez (@milaximenez) e Isabel Pantoja (@_ISABELPANTOJA) se encuentran en las instalaciones de Mediaset y se funden en uno, dos y hasta tres cariñosos abrazos �� https://t.co/A1biRRPj6x pic.twitter.com/zQrku9SuDD — Telecinco (@telecincoes) July 29, 2019

Y es que la polémica colaboradora del programa vespertino de Mediaset ha pasado de ser el verdugo de la intérprete de 'Hoy quiero confesar' a la más fiel defensora de la cantante en el concurso de superviviencia presentado por Jorge Javier Vázquez. "Ahora es cuando te estoy conociendo de verdad. Que sepas que tu apoyo me ha dado mucha fuerza. No he dicho tu nombre, pero es así". "No hace daño el que quiere, sino el que puede. Han sidos casi 10 años hablando de una persona que no conocíais casi ninguno", ha explicado la tonadillera.

Pantoja no se ha callado y ha puesto los puntos sobre las íes en 'Sálvame': "¿Qué ha pasado? Han pasado dos cosas: o te unes a tu enemigo o te lo echas a la espalda. Yo me lo eché a la espalda hasta que me habló la persona adecuada y me dijo que me necesitaba. Duré un año y hace unos meses vino a buscarme. Ahora con todo su corazón y yo con el mío estamos aquí, por algo será".