Sofía, tras ganar Pasapalabra: "Dar parte del premio a Hacienda es lo mejor que te puede pasar"

Tras 62 programas a sus espaldas, Sofía Álvarez consiguió resolver las 25 palabras del Rosco de 'Pasapalabra' y llevarse consigo el bote de 466.000 euros. Cuando Pablo Díaz se hizo con la victoria, fue sucedido por Sofía. La participante sintió algo de respeto al ser la elegida para sustituir a uno de los duelos más míticos del programa, formado por Pablo Díaz y Javier Dávila, principalmente "por el respaldo de la adiencia", el finalmente tuvo.

Desde entonces, la concursante se enfrentó a varios participantes y logró ganar a todos ellos. De pronto, llegó su principal rival y quien más difícil se lo puso: Marco Antonio. Después de varios programas en los que quedaron empate o ambos llegaron a los 24 aciertos en varias ocasiones, fue ella quien logró resolver el Rosco por completo. Como consecuencia, Marco Antonio también tuvo que despedirse del programa. A pesar de ello, mantiene una gran relación con quien fue su rival, a quien considera "un compañero estupendo": "El compartir una experiencia con alguien es agradable porque uno se siente menos solo".

A pesar de todas las horas estudiadas, Sofía no se esperaba que su victoria llegase ese día, ya que llevaban varias entregas grabadas y estaba "agotada", lo que benefició a sus nervios: "Hizo que no me diera cuenta de que estaba acabando el Rosco y que ya solo quedaba una", comentaba la concursante en una entrevista para COPE.









¿Cómo ha cambiado su vida desde que se llevó el bote de 'Pasapalabra'?

Lo que más ha cambiado es que no tengo que bajar a Madrid, puedo leer de otra forma, sin presión. Además, puedo leer lo que me da la gana y eso es una felicidad tremenda. Es verdad que, por las tardes, no trabajo porque no tengo necesidad. Duermo de otra manera, como que ya he hecho la tarea. Lo que más noto es que tengo paz porque ya he acabado la tarea. Y solo saber que el dinero está ahí, me da tranquilidad. No necesito ir a comprar nada, pero, muchos, lo que queremos tener, vamos y lo tenemos. No es nada raro que no haya nada que tengas muchas ganas de tener. Entonces, ansia no tengo ninguna. Si que es verdad que ya me he puesto a preparar el viaje a Nueva York. Ya he preguntado y creo que vamos a ir en Pascua.

También estoy mirando cositas para saber qué me apetece hacer, que podría aportar a la chavalería... Estoy contenta. Ya he hecho alguna que otra celebración y muy agradable todo. Si te digo la verdad, también me ha encantado volver a la rutina. Lo de volver a trabajar sin toda la presión añadida de tener que hacer más cosas, pues también es agradable.

¿Cómo ha afrontado su rutina diaria con las horas de estudio para poder hacerse con el bote?

Porque llevo tiempo. No era fácil porque yo trabajo mañana y tarde, la mayor parte de los días. Entonces, como tenía menos tiempo, empecé a estudiar antes. No tanto el preparar, pero, cuando ya estaba con las grabaciones, fue un poco estrés. Sin embargo, primero, porque tenía muchas ganas y, segundo, porque siempre hay quien te ayuda. Mis amigas me han ayudado en todo, desde comprarme la ropa hasta hacerme la maleta y mi hijo me mandaba sopas para que practicara. Es decir, detrás de cualquier éxito, siempre hay gente detrás que te ha ayudado. Además de mi compañera de servicio, que se ha hecho cargo de mi trabajo habitual, otros compañeros, mi jefe, que siempre me lo ha facilitado... Mucha gente hay detrás para que uno pueda con todo esto. Pero sí, ha sido complicado.

¿Los concursantes de Pasapalabra firmáis una una cláusula de confidencialidad para que no se filtre nada del programa antes de su emisión?

Sí. Entendemos que así debe ser porque si, a pesar de todo, seguro que alguna filtración hay... Porque hay mil personas, no solo hay un equipo. Allí hay estudios de grabación, luego vamos al hotel... Hay muchas formas de que se pueda filtrar, pero se protege todo lo que se puede porque es muy importante que esté la emoción y que no se sepa que va a pasar.

¿Le costó mucho mantener en secreto que se había logrado llevar el bote?

Creo que es el secreto que más me ha costado guardar. Se me ha hecho larguísimo. Aunque, no contárselo a mis hijos, no habría podido. Pero eso me salvó, que mis hijos lo sabían, así que, al menos, podía hablar de esto en casa. Me ha resultado duro.









Le ha bastado con 62 programas para llevarse el bote ¿Te habría gustado aguantar más para que se acumulase una mayor cantidad de dinero?

No. Porque, primero, estar más programas no te garantiza el bote. Yo creo que ha habido concursantes estupendos, que lo han hecho súper bien, con una estancia súper larga y no se han llevado el bote. Entonces, sinceramente, yo no lo esperaba. Así que estoy encantada y el hecho de estar una grabación año y pico... Lo habría hecho y habría encontrado la manera de hacerlo, pero habría sido muy complicado. No sé como me habría ido, así que estoy encantada así.

¿Qué opina de la norma que obliga a Marco Antonio a abandonar el concurso tras su victoria?

Yo entiendo que no necesariamente es justo, pero entiendo también el motivo del programa para hacerlo. Sé que mi compañero volverá, pero también es verdad que hay muchos esperando volver y que volver puede suponer dos o tres años fácilmente. Entonces, entiendo que algunos se van en paz y otros con una frustación muy grande. He visto las dos cosas y las cosas se pueden entender.

¿Cómo ha sido y es su relación con Marco Antonio? Ya que han sido rivales...

Estábamos concursando y creo que, como concursantes, estábamos a lo que estábamos. A mí me encanta ganarle a él y a él le encantaba ganarme a mí. Yo te diría que a él un poquito más, pero los dos queríamos ganar. Cuando empatábamos nos sentíamos satisfechos y cuando perdíamos nos sentaba mal, pero esa es la gracia del conurso. Yo no veo nada malo en competir limpiamente y, cuanto mas gran de es el rival, mejor sabe la victoria. Y, en este sentido, yo creo que, tanto él como yo, cuando ganábamos, lo disfrutábamos muchos. El que seamos concursantes y compitamos a ese nive, no significa que fuera no nos podamos entender.

Además de que fueron muchos programas y ya eramos como un matrimonio, por cómo decía 'pasapalabra' yo ya sabía que se la estaba repasando y la sabía. Yo igual. A mí una cosa que me gustaba mucho es que solo él entiende la rabia que te da que te baile una letra. Está bien estar con una persona que entiende la rabia que te da porque a él también le ha bailado una letra en otros roscos. En ese sentido, el compartir una experiencia con alguien es agradable porque uno se siente menos solo. Además, a mí me ha parecido un compañero estupendo.





Pablo Díaz y Javier Dávila protagonizaron uno de los duelos más sonados del concurso ¿Le dio mucho respeto el sustituirles?

Yo me centro en lo mío. Pablo Díaz y Javier Dávila son dos concursantes estupendos. Realmente, sí que pensaba en el respaldo de la audiencia. Me sorprendió y encantó el tener tanto respaldo de la audiencia y quiero agradecerlo. Es verdad que era verano y Pablo y Javier habían estado muchos programas... La audiencia nos respaldó y eso ha sido lo más importante. Yo pensaba en hacerlo lo mejor que pudiese, sin compararme con nadie. Además, lo que me gusta mucho de 'Pasapalabra' es que admiro a un montón de concursantes que son muy distintos entre ellos, tanto de temperamento como de estilo de jugar y hay sitio para todos en ese sentido.

Los empates se convirtieron en algo habitual entre usted y Marco Antonio, incluso llegaron a los 24 aciertos en varias ocasiones ¿Crees que el nivel de los Roscos era más fácil que los de la etapa de Pablo Díaz o que, simplemente, jugabáis de otra manera?

Yo diría que el nivel es alto. Pero mi sensación es que nuestros roscos tenían tres cerrojos, como llamamos a las palabras más complicadas, y yo he visto muchos de Javier y Pablo con cuatro, aunque también he visto muchos con tres cerrojos. Y, sinceramente, nosotros ya hemos visto todos los roscos y también los hacíamos bastante bien. Igual no sacábamos 23, pero sacábamos 22. Si me dices que puede haber un acierto de media de diferencia, te lo compro. Probablemente, no llegue a uno, pero estamos hablando de uno, no de cuatro.

También creo que algo que daba la idea de que nuestros roscos eran más fáciles es que, al principio, contestábamos palabras muy complicadas en la primera vuelta. Entonces, como las decíamos con tanta velocidad y tanta naturalidad, pues podían dar la falsa imagen de que eran fáciles. En todos los roscos, se pueden contestar hasta 20 palabras.

El Rosco que completaste para llevarte el bote fue grabado durante una larga jornada ¿Crees que esto te favoreció? ¿Te imaginabas que podrías llevarte el bote estando tan cansada?

Ni se me ocurrió. Yo estaba agotada ese día y solo quería irme a mi casa. De hecho, mi planteamimento era: 'a ver si no lo hacemos muy mal y nos vamos de una vez'. Pero creo que me ayudó el estar tan cansada porque no me di mucha cuenta. Fui diciendo y si llego a saber que podría tener las 25 o las 24 y una buena opción, creo que me habría puesto tan nerviosa que habría fallado. Entonces, el estar tan agotada hizo que no me diera cuenta de que estaba acabando el Rosco y que ya solo quedaba una. Yo creo que mi cara de sorpresa lo deja claro. Si llego a pensar que sabía todos, me da el 'telele' allí. Ese cansancio me hizo no ser muy consciente de lo que estaba pasando, me di cuenta cuando me quedaba una.

¿Tenía algún truco para resolver con mayor facilidad las pruebas del programa?

He ensayado varios de los trucos de los que dicen, porque cada uno lo hace de su forma. Pero, de verdad, que era capaz de recordar las cinco primeras sílabas y, nada más levantar la cabeza, ya se me habían olvidado. Dicen que hay que repetirlas dos veces antes de empezar a jugar, pero me atascaba de una manera... Me llama la atención porque suelo tener una memoria visual bastante buena, pero igual me ha empeorado o me bloquee. Desde luego, facil no me parece. Sí que he visto que algunos lo sacan que parece fácil. No solo Pablo, también he visto a Orestes, Rafa o Marco Antonio lo bien que lo sacan. Pero para mí era muy frustrante, pero no pude ponerlo a prueba. Luego, pensé que si podía, pero tenía que dedicar una cantidad de horas que no me rentaba. Por lo que preferí mejorar en la sopa y, como soy buena con el Rosco, prepararme temas generales. Al final tienes que seleccionar.









¿Cómo se ha tomado el tener que pagar casi la mitad del premio a Hacienda?

Sinceramente, todo el que se presenta a 'Pasapalabra' sabe que, de cara al tema del dinero... Cuánto más pagas a Hacienda es porque te has llevado más dinero, así que mejor. Obviamente, me gusta más cobrar que pagar, pero todos sabemos que hay que contribuir. Luego todos queremos que se atienda a La Palma, tener vacunas... Además, yo estudié en la UPV, he hecho mi formación en un hospital, que también lo paga el contribuyente. Entonces, encantada de contribuir al bien común. Es lo mejor que te puede pasar, que cotices por esto.

¿Se planteó abandonar?

No. Estaba cansada, pero yo decía 'no voy a coger nuevos en consulta, si tengo un sábado a ver si me lo puede hacer un compañero...'. Pensaba en eso. Cuando estaba agotada no pensaba en marcharme, eso ni a tiros. Algo que destacaría de mí, es que puedo estar agotada, pero me levanto a la mañana y parece que me han cargado la pila. Eso lo tenía muy claro. Era algo que me apetecía, le he metido muchas horas... Así que era algo que ni me planteaba. Solo pensaba en como organizarme para tener más tiempo y estar menos cansada.

¿Le gustaría volver a concursar al igual que está haciendo actualmente Orestes?

En principio, a 'Paspalabra' no puedes volver si ya has ganado un Rosco, cosa que me parece bastante justo porque hay que dar oportunidades a otros. Además, nada te garantiza volver a ganarlo. Orestes está porque no logró ganar el Rosco. Entonces, en esa situación no. Pero, si en un futuro hay un programa especial, volvería encantada. Ya es otra historia. Irías un día. Además, hay que mantener el nivel. Si se hace en un par de años, eso te obliga a estudiar mucho. Cuando llegue el momento, ya veremos.

¿Cree que es justo que vuelva a participar alguien como Orestes? Ya que es un concursante con mucha expriencia en el programa, a pesar de no haberse llevado el bote.

Los mismos concursantes han ido subiendo el nivel. Pablo ha estado cinco años dedicado a esto y estudiando doce horas diariamente, entonces se puso al nivel de notaria. Sinceramente, la preparación que exige es larguísima e intensísima, y no todo el mundo está dispuesto a eso. Eso es lo que hace que cada vez veamos más profesionales y vemos a los mismos en todos lados. Pero no seré yo quien les critique porque yo entiendo que les pagan mucho más que trabajar y, además, les gusta. Además, la audiencia le respalda.

¿Vamos a verla en otros concursos televisivos?

Estoy abierta a ello. Cuando tu experiencia ha sido muy positiva, deja un buen poso. No tengo ni idea de que oportunidades tendré. Pero, ahora, estoy encantada de trabajar y de volver a mis cosas. Pero bueno, hay que reconocer que es un dinero majo el que se puede ganar en estos programas, pero es muy sudado. Además, cada programa exige una preparación distinta. Pero hay cosas que hemos preparado, que nos servirá para varios.









¿Forma ya parte del grupo de WhatsApp de los ganadores? ¿Ha recibido algún mensaje de ellos tras su victoria?

No me han invitado al grupo de WhatsApp. Pero varios del grupo me han felicitado cariñosamente y yo lo agradezco. Pues si no me terminar de llamar y yo quiero, pues ya haré 'toc, toc' como hacemos todos. Aunque, de momento, tengo el WhatsApp como para marearme, no necesito más de momento. Para mí algunos han sido inspiración y ha sido un sueño hecho realidad.

Cuando evitaba la mirada de Roberto Leal para concentrarse ¿En qué pensaba?

Lo que quiero es que no me pase por la cabeza nada. No me gusta ni dedicar los roscos. Por mí, dedicaría los roscos cuando los acabo porque cualquier cosa me descentra, las cámaras, el público, Roberto, los invitados... A mí me resulta muy difícil. Además, a veces, el Rosco se para para hacer la comprobación. A veces laspalabras, cuesta mantener ritmo... Trato e estar a lo que estoy. Estar concentrada.

Como consecuencia de su participación en 'Pasapalabra' ¿Cómo se enfrenta a la repercusión que le ha dado el concurso?

A mí me encanta porque es algo que, realmente, en la calle es todo cariño. La gente se acerca, en general, muy agradable. Alguno pide una foto, muy educados, no se quitan la mascarilla ni te piden que te la bajes. Todo bien, son respetuosos. Además, sé que esto que en dos semanas se normalizará. Entonces, lo llevo muy bien. Es algo muy llevadero y bonito. Además, lo puedo disfrutar porque sé que tiene los días contados.