Así es la imagen de la influencer Verdeliss que ha causado gran debate entre las mamás en redes sociales

Con estas palabras Verdeliss comienza narrando un episodio vivido la pasada mañana que daba nombre a la explícita imagen: ''Cuando algo merece ser contado, se cuenta y punto. Hoy me tenían que sacar una muela del juicio (sí, de esas que la evolución humana extinguirá, pero que, caprichos de la naturaleza, a mí me ha dotado con las cuatro ?). Allí que me he presentado, en la consulta del dentista y cuando he querido darme cuenta, iba sola con Miren y por no llevar, ni carrito donde acomodarla (para variar?). Solución del dentista: ¿Tú tienes algún problema en tenerla en brazos y darle el pecho? Ojiplática me he quedado... ¿Problema? Más bien MARAVILLA!!! Más aún cuando me ha dicho que es habitual de muchas madres en su consulta''.

La famosa influencer continua diciendo: ''Aplausos porque esto SÍ, es facilitar la maternidad. Es verdad que caminamos en una sociedad donde todo se hace a contrarreloj, donde somos madres, pero hemos de seguir manteniendo el ritmo, donde nos consumen las obligaciones, donde se nos exige rendir al 100%, donde necesitamos seguir cuidándonos. Sin embargo pasamos a ser dos, pero los tiempos no se multiplican....no escuchan a un bebé que demanda por instinto. Y ya no vives, sino sobrevives. La historia de mi vida, ¡hago lo que puedo! A veces olvidadiza, a veces saturada, a veces incomprensible... pero lo hago como buenamente puedo. Gracias al @dr_poveda además, por estar actualizado en lactancia materna y no aconsejarme desechar la leche (aún sigue el mito de que la anestesia local afecta al bebé...falso!) Gracias al centro de odontología por normalizar este momento'', concluye.

Esta historia ha abierto en el post un debate entre muchas de las mamis que por un lado entienden la situación de Verdeliss y la reacción más practica y, por otro lado, otras que lo han cuestionado. Aunque la mayoría de comentarios son de lo más positivos porque entienden el momento, ya que han pasado por similares, otras cuestionan que inmortalice ese momento para subirlo a redes sociales.

Solo las mamás que están dando el pecho saben lo sacrificado que es el compromiso tan grande que supone y más cuando los bebés hacen las tomas bajo demanda. Y es que en la maternidad cada padre tiene sus normas y sus protocolos a seguir, en esta ocasión Verdeliss ha querido compartir con todos una reflexión sobre lo que tuvo que vivir por primera vez y ha querido agradecer a su dentista el gesto y por normalizar, algo que tocó el corazón de Verdeliss.