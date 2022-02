Así hubiera sido 'Pasión de Gavilanes 2' tras el rechazo de Michel Brown para dar vida a Franco Reyes

El pasado miércoles 16 de febrero, 'Pasión de Gavilanes' volvió a la que fue su casa durante dos largas temporadas con una secuela. Casi 20 años después, los hermanos Reyes han vuelto a hacer mella en los espectadores. En un principio, este reencuentro fue alimentado por los rumores, sin embargo, ahora es una realidad. En México ya está siendo un verdadero acontecimiento y, una vez más, España seguirá su ejemplo. La ficción no logró superar a 'El Hormiguero', pero su estreno fue muy seguido y comentado. El primer episodio obtuvo un 16% de cuota y 2.293.000 espectadores, mientras que el segundo, una vez finalizada la intervención de Pablo Motos, sumó un 18.7% de share y 1.871.000 televidentes.

La primera temporada giraba en torno a cómo los tres hermanos Reyes comenzaban a formar parte de la vida de los Elizondo. En un principio, con el único objetivo de encontrar respuestas a la muerte de su hermana Libia, lo que luego terminó en un bonita historia de amor. Después de un final feliz en la que todos acaban formando la familia Reyes-Elizondo, esta nueva entrega seguirá la trama de sus descendientes, aunque con sus protagonistas originales ejerciendo como padres.

En este primer episodio se vio cómo la familia Reyes se ve afectada por el asesinato del profesor Genaro Carreño, ya que Erick y León Reyes son acusados como responsables del crimen. Esto provoca que toda la familia se vuelva a juntar para mantenerse unidos y hacer frente a este complicado momento, a la vez que luchan por demostrar su inocencia. Por este motivo, Óscar y Jimena vuelven de Milán para alojarse junto a Juan y Norma y apoyarles en todo momento. Mientras que Sarita se mantiene cerca de su hermana y sus sobrinos, encontrándose a su vez totalmente desolada tras la marcha de Franco, quien desapareció sin dar explicaciones tras separarse.

Por otro lado, Rosario Montes decide volver al pueblo al echar de menos el que fue su hogar durante toda su juventud y el que abandonó rota de dolor por la muerte de su marido Armando. Nada más llegar, ella se queda prendada de Juan David, lo que resulta ser recíproco. No obstante, la cantante ha formado otra familia con Samuel Caballero, con quien tuvo a su hija Muriel. Sin embargo, ella les abandona y se esfuerza por retomar su propia vida, lo que disgusta a su marido, quien removerá cielo y tierra por traerla de vuelta.









¿Cómo hubiese sido el reencuentro sin Franco?

Este es el argumento troncal de la ficción, por lo que está claro que los siguientes episodios seguirán una trama llena de romance, tragedia y suspense, manteniendo así la esencia de la serie original. A pesar de ello, esta no es la historia que inicialmente estaba planteada por sus creadores, Julio Jiménez ('El cuerpo del deseo') e Iván Martínez ('Madre Luna'). Esto se debe a que, cuando se confirmó el regreso de los hermanos Reyes, el propio Michel Brown (Franco Reyes) aseguró que no podría formar parte de esta continuación por motivos profesionales al no poder cuadrar agendas.

"Voy a estar en otro proyecto, entre Bogotá y México, al mismo tiempo que ellos arrancan, y por eso no voy a poder participar", contaba el actor en una entrevista para Radio Mitre. Por este motivo, los guionistas comenzaron a escribir la trama buscando una justificación para la ausencia de uno de sus personajes principales. Su desaparición tendría que ser por un motivo de peso, dado que Franco Reyes se despidió de la serie tras casarse con Sarita Elizondo, quien si confirmó su presencia en la secuela para aparecer junto a sus hijos en la ficción, Andrés y Gaby Reyes.

"Desde un inicio lo que estábamos trabajando con los directores era una viudez. Cuando digo viudez, no es porque el personaje de Franco muera, sino una viudez del alma porque se marchó y no regresó, literal así fue", desvelaba Natasha Klauss en una entrevista para 'People' sobre cómo se escribiría la historia sin Franco.

"¿Qué pasó acá? ¿Me abandonó? ¿Se fue con otra? ¿No se fue con otra? ¿Lo mataron? ¿No lo mataron?", se preguntaba la actriz. Al igual que ella, los guionistas no se terminaban de decantar por qué camino coger y tampoco estaban seguros de querer aclarar el motivo por el que Franco ya no estaba. En un principio, solo querían dejar caer que el marido de Sarita había desaparecido, dejándola sola con sus dos hijos.









"No me imaginaba a Sarita sola"

A pesar de ello, Brown terminó haciendo todo lo posible para poder formar parte de este regreso. "Como sabéis tenía cuadradas las grabaciones de una nueva serie y coincidían con los tiempos de Pasión de Gavilanes, pero finalmente, y a raíz de tantas peticiones por vuestra parte, hemos conseguido llegar a un acuerdo Telemundo y yo para poder cuadrar la agenda e intervenir en una participación especial. Así que, quería anunciároslo, y pronto empezaremos a grabar de nuevo con mis compañeros, con los que no he vuelto a trabajar desde hace 18 año. Muchas gracias a todos", comunicaba el actor.

"Lo hablaba con Mario (Cimarro) y con Gato (Juan Alfonso Baptista). Les decía, después de que grabamos una escena muy bonita, que hubiera estado muy arrepentido de haber perdido la oportunidad de volvernos a encontrar después de 18 años ya habiendo maduro desde diferentes puntos de vida", contaba el actor para 'People'.

Esta fue una gran noticia para todos los espectadores, pero también para su pareja en la ficción. De no haberse incorporado a las grabaciones, Klauss se hubiese mostrado algo decepcionada, dado que no le hacia demasiada gracia revivir el papel de Sarita como un mujer abandonada.

"Veía las parejas armadas, la historia tan divina de Norma (Danna García) y de Juan (Mario Cimarro) como de esos matrimonios que uno quiere ver siempre, la historia tan espectacular de Óscar (Juan Alfonso Baptista) y Jimena (Paola Rey)… y Sarita sola a la cabeza de dos hijos (Gaby y Andrés). Aunque es algo muy cercano a lo que viven muchas mujeres para Sarita yo esto no me lo imaginaba", se sinceraba la actriz.

A pesar de ello, el actor que da vida a Franco se reincorporó a la grabación después de sus compañeros, por lo que muchas de sus escenas se fueron acoplando posteriormente al montaje de la serie. Al igual que este es el motivo por el que el argumento inicial de la ficción sitúa a Franco en una ubicación desconocida tras abandonar a su familia y no volver a contactar con ellos.





¿Qué pasará con Franco Reyes?

Aunque por el momento no ha aparecido en ninguno de los dos primeros episodios, Miche Brown aseguró que aparecerá dentro de poco. Asimismo, reconoció que el guionista Julio Jiménez "escribió una historia preciosa del personaje, muy emotiva". "Cuando vean la serie se van a dar cuenta por lo que tuvo que pasar el personaje. Es muy interesante porque habiendo sido Franco un personaje tan blanco vuelve con una mirada distinta, con un bagaje interesante que hace que el personaje tenga estas diferentes capas y que se vuelva interesante para interpretar también", contaba Brown.

Es por esto por lo que asegura que los fieles seguidores de la ficción se reencontrarán con un Franco "completamente diferente", pero "al final la esencia del personaje está y de hecho aflora en los momentos muy emocionales". "Es un personaje muy tierno y con un buen corazón, el mediador de la familia, el que trata de solucionar los problemas… Ese Franco va a aparecer, pero para que aparezca tiene que pasar un tiempo porque este personaje viene de vivir un tormento... Es muy interesante todo el arco dramático de cómo aparece el personaje y cómo vuelve a encontrarse de nuevo", asegura el actor.