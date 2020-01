Así fue el bonito homenaje de Amaia a Marisol en la gala de los Goya

Pedro Almodovar fue el principal ganador de la noche del cine español. En la gala de los 34º Premios Goya, su película 'Dolor y Gloria' arrasó a sus rivales, y Antonio Banderas se hizo con el reconocimiento al mejor actor en uno de los premios más cantados en años, y encima en su ciudad natal Málaga.

Pero a pesar del glamour, de los momentos emotivos, y de todos los reconocimientos, fue una noche con un toque descafeinado que habría cambiado y mejorado sin duda la noche. Ese toque fue la ausencia de Pepa Flores, 'Marisol', que era reconocida con el Goya Honorífico a toda una carrera en el cine español. Marisol abandonó el mundo público hace 30 años, y este reconocimiento no le ha hecho cambiar de idea. Finalmente eran sus tres hijas, María, Tamara y Celia las que recogían el reconocimiento muy emocionadas y recordando toda la felicidad que su madre ha repartido a muchos españoles gracias a sus películas.

Sin embargo, esta ausencia ha sido menos ausencia gracias a la actuación de una reconocida fan de Marisol, Amaia Romero. La ganadora de Operación Triunfo era una de las atracciones principales de esta gala y no ha defraudado. Vestida con un top y unos pantalones rojos de lo más favorecedores, la pamplonica se atrevió con una canción donde su voz solo estuvo acompañada en todo momento de una guitarra.

Podría haber elegido Amaia cualquier 'hit' de la discografía de Marisol, pero para la joven cantante parece no existir la presión, e interpretó una canción compuesta por Augusto Algueró para la película 'Ha llegado un ángel' (1961), 'Canción de Marisol', donde se homenajea la figura de Pepa Flores.

La magnífica interpretación de Amaia y su especial 'color' de voz, con reminiscencias a la voz de 'la niña de España', acercaron de forma músical y espiritual todo el arte de Marisol a los asistentes a la gala y a los telespectadores.

Y no ha sido ninguna sorpresa que esta actuación haya dejado a más de uno con la boca abierta, ya no solo por el talento y las grandes actuaciones a las que nos tiene acostumbrados la autora de "Pero no pasa nada", sino porque desde siempre la artista se ha declarado fan de Marisol. Desde el primer momento que puso un pie en la academia de Operación Triunfo, dejó claro su amor hacia la actriz y hacia su música. De hecho, no hay que navegar mucho por internet para encontrarse con 'covers' de Amaia con canciones de Marisol previas a su salto a la fama. Incluso en Operación Triunfo interpretó uno de sus temas más clásicos.

Un precioso y emotivo homenaje, el de Amaia Romero a una de sus ídolas, Marisol, que sin duda no ha pasado desapercibida por esta gala de los Goya, y que incluso después de finalizar fue reconocida por una de las hijas de la actriz, la que más parecido físico tiene, María Estevez, que se fundía en un sentido abrazo con Amaia después de que esta cumpliera un sueño en forma del mejor homanje posible para Pepa Flores, Marisol.