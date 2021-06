Así se arruinó María José Galera, primera expulsada de la historia de Gran Hermano: “Ni un euro en el banco”

Hace más de 20 años María José Galera hizo historia en la televisión y Telecinco sin saberlo: fue la primera expulsada oficial de 'Gran Hermano', un reality que ha durado 17 temporadas más, además, de ediciones VIP. Un programa que marcó un antes y un después en el entretenimiento de la pequeña pantalla y por el que se le recuerda, además de por su rápida salida, por su romance de 11 días con Jorge Berrocal dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

Más si cabe después de que el concursante popularizara la frase “que me pongan la pierna encima para que no levante cabeza”. No obstante, la vida para Galera ha sido una montaña rusa desde la salida del programa, llegando a confesar en la propia cadena de Mediaset hace sólo dos años que su situación económica actual es desesperada y que no le “queda un euro en el banco”. Pero, ¿cómo la participante de un concurso tan popular llegó a arruinarse a tantos niveles?









Polémica con Galera tras su salida de Gran Hermano

La marcha de María José Galera tras poco menos de dos semanas en la casa de Gran Hermano guardaba un nuevo revés para la concursante que no cabía esperar. Su por entonces compañera de piso desveló ante toda España que la expulsada ejercía la prostitución mediante anuncios clasificados. Un golpe mediático fatal para Galera en los años venideros.

Una presión mediática que, a la larga, le llevaría a marcharse de España a México: “No he vuelto a recuperar esa otra María José de antes de Gran Hermano y esa es la pena que a mí me queda. Pero bueno, viví cosas que mucha gente no ha vivido”, comentaba en una entrevista con El Economista.

No obstante, tanto la concursante como Berrocal prolongaron la relación sentimental una vez el segundo abandonó la casa de Guadalix de la Sierra, aunque con el tiempo el amor se acabó terminando entre ellos: “Yo creo que fui la primera en salir por protagonizar el primer enamoramiento que hubo en la casa: el que tuve con Jorge. Yo creo que eso fuera no se vio bien. Nos juzgaron dentro y fuera”, comentaba.

Como ha cambiado mi vida!!! Ahora mi vida es espiritual y gracias a Mexico por recibirme con los brazos abiertos!! pic.twitter.com/zsf35yxVsq — maria jose galera (@mjose_galera) August 20, 2013









La ruina económica de María José Galera



Parece que la vida de Galera en México no fue lo que esperaba, ni un camino de rosas, como confesaría en marzo de 2019 en su última aparición televisiva hasta el momento. Preguntada por María Patiño en una edición de 'Sábado Deluxe', la ex concursante de Telecinco aseguraba que en los últimos meses había trabajado tanto vendiendo coches como de limpiadora: “Como limpiadora me pagan 5 euros la hora, pero te agarras a un clavo ardiendo”, confesaba.

“¿Has malgastado dinero?”, le preguntaba una de las colaboradoras, a lo que contestaba: “Sí. He estado mucho tiempo sin trabajo, la televisión es pan pa hoy y hambre pa mañana. Yo por un bolo, cuando salimos de GH, en San Cugat nos pagaron 6.000 euros, pero luego te quita Hacienda. Estamos hablando de hace 19 años”.













En aquellos meses la invitada aseguraba que estaba estudiando unas oposiciones para la administración de la Junta de Andalucía, pero en sus negocios pasados revelaba haber intentado numerosas aventuras empresariales, todas fallidas. “He abierto restaurantes, discotecas, invertir he invertido, pero no ha habido suerte”, comentaba.

“Yo en mi cuenta corriente no tengo dinero, nada. Mi hija paga la casa, y yo luz, agua y comida. Todo lo que tengo cabría en una maleta”, relataba Galera a la presentadora, María Patiño, visiblemente afectada y desesperada. Eso sí, desde entonces poco se sabe de la situación económica de Galera y si llegó a aprobar aquellas oposiciones.