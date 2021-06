Arturo Valls mete la pata en directo y se le escapa una respuesta correcta en '¡Ahora Caigo!'

'¡Ahora Caigo!' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que a lo largo de su historia ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa. De la misma manera que, en algunas ocasiones, las llamativas personalidades de los participantes suelen regalar momentos muy divertidos a los espectadores.

Este fue el caso de este lunes, aunque fue el presentador del espacio quien protagonizó un llamativo momento junto a los concursantes. Gracias a este concurso, Arturo Valls se ha convertido en un rostro habitual de Antena 3. A raíz de esto, su carrera no ha dejado de crecer dentro de la cadena. El comunicador se ha puesto al frente de multitud de formatos, entre los que destaca 'Splash! Famosos al agua', 'Me resbala', 'Los viernes al show', 'Me cambio de década', 'Ninja Warrior', 'Por el mundo a los 80', 'Improvisando' o 'Mask singer', formato en el que continúa trabajando actualmente.

Este lunes, el presentador cometió un fallo sin darse cuenta al desvelar una respuesta correcta durante un duelo entre dos concursantes. Mariela y Jordi se enfrentaron en una prueba 'Entre tres', la que ha estado marcada por un insólito error de un oponente y cuya temática eran los superhéroes. En primer lugar, Mireia ha fallado al no saber que superhéroe no tiene poderes, siendo las opciones Iron Man, Aquaman y Spiderman. "No tiene superpoderes", preguntaba el presentador. "Aquaman", decía ella erróneamente, de lo que se dio cuenta de inmediato.





"Si estaba yo sufriendo... Si acabamos de decir el dinero que tiene"

"Iron Man. Tiene el poder del dinero. Iron Man tiene el poder de su mente, es muy inteligente y un ingeniero que además cobra... Se ha fabricado él todos sus trajes. Aquaman es un semidiós. ¡Qué lástima!", explicaba Valls, haciendo hincapié en que el personaje interpretado por Robert Downey Jr. lo que tiene es una gran inteligencia y mucho dinero, pero no poderes.

"Segundo comodín que se le escapa a Mariela. Turno para Jordi", comentaba el comunicador antes de dar paso al otro concursante. "Es multimillonario", preguntaba Valls a Jordi, poniendo como opciones también a Iron Man, Aquaman y Spiderman. Lo más llamativo de esta cuestión es que, hace unos segundos, al presentador se le había escapado la respuesta y, al explicar el error de Mariela, había hecho hincapié en que Iron Man tenía el "poder del dinero".

A pesar de ello, el participante falló al responder "Aquaman". "Pero, ¡por favor!", exclamaba el conductor del espacio de Antena 3 algo desesperado. "Si estaba yo sufriendo... Si acabamos de decir el dinero que tiene ¿Qué ha pasado Jordi?", reconocía entonces Valls, consciente de que se le había escapado la respuesta anteriormente sin ser consciente. "Se me ha nublado la mente", se justificaba entonces el participante.