Arturo Valls se 'cambia' de programa en Antena 3 y ocupa el puesto de Roberto Leal: "Ahora compartimos"

'¡Ahora Caigo!' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que a lo largo de su historia ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa. De la misma manera que, en algunas ocasiones, las llamativas personalidades de los participantes suelen regalar momentos muy divertidos a los espectadores.

Este fue el caso de este jueves, aunque fue el presentador del espacio quien protagonizó un llamativo momento. Gracias a este concurso, Arturo Valls se ha convertido en un rostro habitual de Antena 3. A raíz de esto, su carrera no ha dejado de crecer dentro de la cadena. El comunicador se ha puesto al frente de multitud de formatos, entre los que destaca 'Splash! Famosos al agua', 'Me resbala', 'Los viernes al show', 'Me cambio de década', 'Ninja Warrior', 'Por el mundo a los 80', 'Improvisando' o 'Mask singer', formato en el que continúa trabajando actualmente.

El presentador no arrancó el programa con buen pie y, nada más empezar, se confundió a la hora de presentar su concurso. "Bienvenidos a Pasapalabra... digo... perdón, perdón", comenzó diciendo el comunicador, dándose cuenta de inmediato de que se había equivocado. "Bienvenidos a '¡Ahora Caigo!'", reculó rápidamente.

"Empezamos ya con La Silla Azul", continuó diciendo para dar paso a la primera prueba. No obstante, se había vuelto a confundir y había mencionado la primera prueba del concurso presentado por Roberto Leal, en la que el concursante que perdió en el programa anterior se enfrenta con uno nuevo para saber quien ocupará la otra silla y se enfrentará, próximamente, al Rosco.

"¿Pero qué Silla Azul? Si aquí no hay", preguntaba Valls, aparentemente desoncertado, por el pinganillo que le conecta a la dirección del programa. "Perdonad un momento", se disculpaba el presentador con los espectadores para, acto seguido, dirigirse a Gloria Hernández, la directora del espacio.









"Yo soy Arturo, Roberto no"

"Gloria ¿Gloria? ¿No eres Gloria?", preguntaba el presentador muy extrañado, ya que al otro lado no parecía estar su compañera, quien suele darle las instrucciones a diario. "Yo soy Arturo, Roberto no, Arturo. ¿Equipo naranja? Aquí no hay ningún equipo naranja, ni sopa de letras ni pista musical tampoco, solo la palabra gallina, que mola mucho también", explicaba, dejando claro que no se encontraba presentando 'Pasapalabra'.

"No sé, yo qué sé. Yo he visto un pinganillo por ahí y me lo he puesto", explicaba el conductor del espacio de Antena 3, haciendo ver que le estaban echando la bronca por el otro lado. Fue entonces cuando, desde la dirección, le explicaron que el pinganillo que suele utilizar es el que usa Leal para su concurso.

"Kike, eres tan amable de subir mi pinganillo", pedía Valls. Fue entonces cuando un miembro del equipo subió para cambiárselo. "Ahora sí. Este es mi pinganillo. El otro, llévalo a Pasapalabra que es el de Roberto. Ahora Roberto y yo compartimos cadena, belleza y cera", zanjaba el comunicador para, acto seguido, dar comienzo al programa.

Todo terminó siendo una broma del espacio para comenzar el programa con humor. Valls se confundió de pinganillo y cogió por error el que utiliza Roberto Leal para ponerse al frente de 'Paspalabra' y recibir las instrucciones del director. Es por esto por lo que, en un principio, a Valls no le llegaban las órdenes de Gloria.