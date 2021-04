Arturo Valls asusta a la audiencia de 'Ahora Caigo' por su estado físico: "Espero que entendáis mi dolor"

El presentador de 'Ahora Caigo', Arturo Valls, ha asustado este martes a la audiencia por un problema de su estado físico cuando al inicio del programa ha aparecido con un cabestrillo en el brazo.

Valls es uno de los principales rostros visibles de la cadena, que durante esta temporada ha reforzado su espacio de entretenimiento, con apuestas como las de 'Mask Singer', 'Quién quiere ser millonario' o 'Pasapalabra'.

Antena 3





La nueva dinámica de 'Ahora Caigo'

Esta apuesta por los programas de entretenimiento vía concursosde televisión ha provocado que el espacio de Arturo Valls haya tenido que hacer cambios para poder luchar contra sus principales competidores, quienes apuestan principalmente por la información social y política, como pueden ser 'Sálvame' y 'Más vale tarde'.

Cambios que el presentador ha notado en primera persona, ya que en alguna ocasión ha expresado que todos estos le han obligado a cambiar de 'chip' al estar habituado a la dinámica inicial del programa. "La nueva mecánica está guay, pero me está empezando a pasar factura en mi vida personal", ha expresado en uno de sus últimos programas.

Antena 3





El objetivo de la cadena, sin embargo, parece haberse conseguido, ya que desde que el 22 de enero 'Ahora Caigo' comenzase a hacer estos cambios, las audiencias del programa han ido subiendo de forma considerable.

El susto que ha dado Arturo Valls al comienzo del programa

Un éxito del que mucho ha tenido que ver su presentador, Arturo Valls. Y es que Valls parece haberse consolidado como uno de los principales presentadores de la cadena de San Sebastián de los Reyes, ya que también se le ha podido ver en la primera edición del exitoso programa 'Mask Singer', algo que repetirá en su segunda edición.

Por eso la audiencia de 'Ahora Caigo' se ha llevado una sorpresa cuando este martes una de las cabezas pensantes del programa ha aparecido con cabestrillo. "Me he lesionado en casa practicando cómo pedir la moneda más grande del concurso. Estaba perfeccionando el movimiento de ondulación y me he jodido el codo", ha explicado, lo que ha generado un shock en la gente. Algo que, tal y como ha revelado, le va a impedir realizar alguno de sus hobbies preferidos. "Ni puedo jugar al yoyo, arrojar un boomerang o lanzar flechas, con lo que significa para mí", ha dicho.





Un arranque del programa que nadie se esperaba, y que ha querido anunciar antes de dar la bienvenida al nuevo concursante, Borja. Cuando le ha recibido, sin embargo, el presentador ha sorprendido, ya que se ha quitado el cabestrillo que llevaba en uno de los brazos y ha querido aclarar que todo se trataba de una broma. "¡Era broma!", ha explicado el presentador, mientras el público gritaba "¡tongo!", al ver como se quitaba el vendaje: "Lo que os gusta una lesión y el drama...", ha apostillado.





También te puede interesar

Las consecuencias que ha tenido para Arturo Valls la nueva mecánica de '¡Ahora Caigo!'

El nombre de una concursante desata las bromas de Arturo Valls en "Ahora caigo": "¿Rebobinas?"