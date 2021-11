Antonio Resines confiesa lo que no se vio del polémico final de Los Serrano: "Esto no se lo va a creer nadie"

La noche del martes, Alberto Chicote regresó a la parrilla de laSexta con un estreno. El chef se puso al frente de 'Fuera del mapa', un nuevo programa en el que viajará por toda España para descubrir los lugares más espectaculares y escondidos de nuestro país junto a reconocidos personajes. En esta primera entrega, el cocinero disfrutó de una bonita ruta con la compañía de Antonio Resines y Karlos Arguiñano. El actor fue el primer invitado del programa, seguido de Mariló Montero.

Resines y Chicote se pusieron la mochila a la espalda y emprendieron su camino por la costa de Gipuzkoa. En primer lugar, el actor habló de cómo viva su profesión día a día: "Esta profesión es muy proclive a salir, entrar, estar con gente... Yo lo que sí sé es que, en esta profesión, entre actores, directores, guionistas, técnicos... Yo tengo amigos". "Yo no conozco a nadie que hable mal de Antonio Resines", apuntaba el presentador.

"A mí es que este oficio me gusta. He tenido la suerte de trabajar con gente que está muy bien y que aprendes de ellos cosas y que hacen las cosas muy bien", reconocía el invitado. "¿Cuántas veces te han dicho a ti lo de cómo fue el final de 'Los Serrano'?", se interesó Chicote. "Parece que he hecho yo el final de 'Los Serrano'...", decía el actor entre risas. "Pero eres la cara visible y el final de 'Los Serrano' es como el final de 'Lost'", declaraba el chef, lo que Resines corroboró: "Es lo mismo. Date cuenta de que hemos llegado a una categoría porque es un nivelazo".









Lo que pasó tras el final de 'Los Serrano'

"Los niños habían crecido y como se suponía que era el mismo día de la boda, el día siguiente... Y ya sabes lo que pasa cuando crecen las niñas, que les salen cosas. Y a los niños les salen otras cosas también como la barba, por ejemplo", comenzaba contando Resines sobre el final de la mítica ficción española de Telecinco. "Entonces, tenían que poner mesas altas a las crías para que no se les notasen los pechos. Y al otro le tuvieron que rasurar, casi desollar, para quitarle los pelos porque Víctor tenía una barba...", recordaba entre risas.

"Entonces, era todo rarísimo. Eran todos muy mayores ya y habían crecido como seis años en una noche porque habían pasado seis años", contaba el actor, provocando las risas de Chicote. "Entonces, yo decía 'esto no se lo va a creer nadie'. Y, efectivamente, no se lo creyó nadie", señalaba el entrevistado. "Era la risa todos los días y mirábamos cada día lo que decían del final. Se cachondeaban de nosotros y decían que seguro que se le había ocurrido a Bonilla porque no tiene muchas luces", decía Resines.

Por otro lado, el actor habló de uno de sus grandes fracasos, concretamente señaló cuando fue productor en la película 'La Reina de España': "Cuando estrenamos la película muchos animaban a no verla y funcionó. Recuperamos un millón y medio, pero la película nos costó 11 millones. Fue un fracaso". "Para mí, rico es alguien que tiene un patrimonio de 5 millones para arriba y hay muy pocas personas que lo tengan en nuestro cine", agregaba.