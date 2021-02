Carmona interrumpe 'Horizonte' para leer ataques personales a Iker Jiménez: “¿Puedo decir que este es idiota?”

El ex dirigente socialista, Antonio Miguel Carmona, ha dejado de piedra este miércoles a Iker Jiménez en el programa de Cuatro 'Horizonte' al detener su entrevista para leer ataques personales contra el presentador del programa. Y lo cierto es que a finales de la semana pasada el propio presentador de Mediaset provocó un revuelo en redes sociales tras la entrevista múltiple que realizó el pasado viernes en su canal 'Milenio Live' a los youtuber Wall Street Wolverine, la Gata de Schrodinger o Roma Gallardo, a quien invitó también a su espacio en televisión esta semana.

Algunos especialistas como Esther Samper, colaboradora en algunas tertulias de Atresmedia, respondía en redes sociales que nunca iría a 'Cuarto Milenio' u 'Horizonte' y Carmen Porter zanjaba el asunto destacando que nunca la invitarían. En este caso, y con David Summers y Roma Gallardo en el plató, Jiménez quería tratar esta semana el tema de las críticas que están recibiendo sus contenidos en redes sociales en las últimas semanas, donde les han calificado de pseudociencia.

Antonio Miguel Carmona y los ataques a Iker

“Pienso que todo es mentira, lo que llevan muchos dentro de sí mismo es un pequeño Torquemada”, respondía el ex edil del Ayuntamiento de Madrid a Iker Jiménez cuando le preguntaba por el acoso en redes al programa. “Porque siempre criticamos al vecino, a ti, a ella. Dejemos de perseguir a los que piensan distinto”, comentaba el ex dirigente del PSOE. “Porque detrás de esa persecución no está el hecho de que uno sea homosexual, negro, heterosexual, blanco, amarillo o de piel roja”.

“Está la incultura . Lo que hay es complejo de inferioridad, deberíamos tener todos a un psiquiatra. No quiero que nadie me acuse de nada”, aclaraba en plató el político socialista. “Pero te van a acusar”, le advertía Iker Jiménez al invitado.

Los ataques personales a Iker Jiménez

En otro momento del programa, Antonio Miguel Carmona detenía 'Horizonte' para advertir a Iker de que estaba leyendo en redes sociales mensajes personales de ataque al presentador de Mediaset. “Estaba revisando las redes sociales y ya nos están poniendo a escurrir”, comentaba entre risas. El comunicador de Cuatro le instaba a que leyese los mensajes: “Esto es un experimento transmedia”.

“No se puede caer más bajo, un programa de pseudociencia, difusor de homofobia, fascismo... Esto nos dicen”. Las carcajadas tanto de Jiménez como de Porter se hacían dueñas del plató. “¿Me permites que diga que este es un idiota o debo retirarlo?” insistía Carmona al presentador del programa, que subrayaba que podía decirlo porque “aquí hay libertad, cueste lo que cueste”.