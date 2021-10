Antonio García Ferreras hace frente a una importante pérdida en 'Al Rojo Vivo': "Aplausos y lágrimas"

El presentador del programa de La Sexta 'Al Rojo vivo', Antonio García Ferreras, ha tenido que hacer frente en las últimas horas a la despedida de una de sus compañeras en la cadena de Atresmedia. Aunque la protagonista de esta historia no es una habitual conocida de los espectadores, porque nunca sale delante de las cámaras, el equipo del programa informativo se ha querido despedir de ella con todos los honores que merece, ya que durante los últimos años ha sido una pieza fundamental en el día a día del espacio de La Sexta.

Se trata de Amelia Jiménez, la limpiadora de Atresmedia que saltó a la fama después de que en un programa en el año 2018 se colara en el plano de Antonio García Ferreras mientras este estaba en directo. Tras su marcha, Amelia dice adiós a 31 años de trabajo en el grupo de comunicación de privada, al que llegó justo cuando la televisión privada estaba dando sus primeros pasos en nuestro país.

"Cuando yo empecé estaba el Estudio 2 sin hacer, donde está 'Espejo Público' ahora", explica la trabajadora en una conversación con La Sexta después de haber recibido todo el cariños de sus compañeros. En su despedida, la tranquilidad de la relación fue alterada por un gran aplauso al que se sumaron todos los trabajadores allí presentes, que le dieron un ramo de flores de regalo. En este sentido, Amelia explicó qué es lo que hacía para llevarse bien con todo el mundo en la redacción después de más de tres décadas: "Tengo un carácter alegre, no me enfado mucho, no soy conflictiva".

También ha recordado algunos de sus recuerdos televisivos, ligados a algunos de los programas más relevantes de la historia de Antena 3: "Estuve en la presentación del Juego de la Oca, cuando el Inocente, Inocente, en el debate de Felipe González y José María Aznar… Era la primera vez que entraba al estudio con esos señores".

En la despedida también hizo referencia al momento en el que se coló en el plano de Antonio García Ferreras, aquel que dio la vuelta a todo el país a través de las redes sociales: "Mis hijas me dijeron que me hice ‘tromping’, o como se diga eso. Qué vergüenza, me puse mala ese día. Lo pasé mal porque interrumpí un programa. Ese día no me tocaba a mí el plató de Al Rojo Vivo, pero llamaron, yo llevaba el móvil encima y para no perder el tiempo, lo hice yo. Me adelanto a los trabajos y alguna vez peco de adelantarme".









La despedida de Ferreras a una veterana compañera

El programa de García Ferreras ha querido compartir en sus redes sociales el vídeo, con un frame del momento en el que el presentador de Atresmedia se ha abrazado a su compañera durante tantos años. Flores, aplausos y lágrimas en el adiós a Amelia en la redacción de laSexta", ha titulado el equipo del programa informativo.

Vídeo | Flores, aplausos y lágrimas en el adiós a Amelia de la redacción de laSexta https://t.co/hQbO30NO30 — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) October 29, 2021