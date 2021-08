Antonio Canales rompe definitivamente con Olga Moreno y destapa su verdadera estrategia en Telecinco

Antonio Canales, concursante de la última edición de 'Supervivientes 2021', ha aprovechado este miércoles su presencia en 'El programa del verano' para analizar el paso de Olga Moreno por el concurso y también para analizar su presencia en televisión a nivel general.

En este sentido, cuando ha pasado más de un mes desde la victoria de Olga Moreno en el reality, Canales ha desvelado muchos secretos del programa.

El bailarín ha señalado que su paso por el concurso le ha llenado de confianza personal, algo que se traduce en el buen momento personal que vive en estos momentos: "He seguido adelgazando. Perdí la autoestima porque pensaba que ya había llegado al final de mi vida y no quería ni verme. Era una cura mental y me sirvió emocionalmente".

Tras hacer referencia a su currículum, Canales ha querido criticar a sus compañeros de concurso por una actitud, la que tuvieron con Olga Moreno tras ganar el concurso, ya que algunos no la felicitaron. "Me parece que les molesta más que ganase Olga a que perdiesen ellos. Cuando concursas te arriesgas a perder y lo mínimo que hay que hacer es felicitar al que gana", ha señalado en clara referencia a Gianmarco.

Antonio Canales habla claro sobre Olga Moreno

Tras este gesto a favor de la mujer de Antonio David Flores, Canales ha sorprendido a los colaboradores del programa de Telecinco cuando ha definido a Olga Moreno como la más estratega del concurso, y lo ha hecho con la siguiente reflexión: "Hizo una estrategia que le llevó a ganar. Estar en todos lados y no estar en ninguno. Supo mucho, supo vender la pena, supo mucho".

Después de esta referencia, Antonio Canales ha querido relajar el tono queriendo dejar claro que bajo su opinión a Olga Moreno no le han regalado nada: "La he visto luchar, ha ganado más pruebas que nadie, nadie le ha regalado nada".









La victoria de Olga Moreno en 'Supervivientes' sigo copando titulares, sobre todo después de que se abriese el debate respecto a su futura presencia en televisión. Tras conseguir alzarse con el cheque de ganadora, Olga Moreno se enfrentaba en un programa especial, 'Ahora, Olga', a las preguntas relacionadas con el caso que involucra de forma directa a su marido, Antonio David Flores.

A pesar de haber estado varios meses sin conocimiento de lo que ocurría en España, la ganadora de 'Supervivientes' quiso responder a todas las palabras de Rocío Carrasco en la docu-serie, 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', que la involucraban de forma directa o indirecta, dejando clara cuál es su postura sobre el caso.

A partir de ahora, el futuro televisivo de ambas todavía está en el aire, ya que el perfil de Olga Moreno todavía no está asignado de forma clara en un espacio y Rocío Carrasco tendrá que hacer frente al estreno de la segunda temporada de su docu-serie.