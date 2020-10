Antena 3 presenta 'Mask Singer', su nuevo y "fresco" formato que "contará con un casting inédito de famosos"

Después de haberse convertido en un éxito internacional, gracias a su versión inglesa, americana, francesa y surcorana, 'Mask Singer: adivina quién canta' llegará, próximamente, al prime time de Antena 3 de la mano de Fremantle y "se emitirá al día siguiente en Atresplayer". El programa contará con Arturo Valls como presentador y con Malú, Javier Calvo, Javier Ambrossi y José Mota como investigadores, los que tendrán que adivinar quien se encuentra debajo de cada máscara.

El programa, que "durará 8 entregas", contará con 12 famosos que intentarán que su identidad sea una incógnita durante su paso por el escenario. Antes de cada actuación, los espectadores podrán ver un vídeo con varias pistas sobre el personaje que se esconde debajo de la máscara. Estos serán famosos de primer nivel y de todos los ámbitos, incluso de los más inesperados.

Es por esto por lo que, este miércoles, Atresmedia ha presentado el espacio musical ante los medios. A pesar de la ausencia de Malú, aunque se ha pronunciado a través de un vídeo, han asistido a la rueda de prensa el resto de investigadores; Javier Calvo, Javier Ambrossi y José Mota. Asimismo, también ha acudido Arturo Valls, Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento del grupo y Nathalie García, CEO de Fremantle España.

"Es un gran show, muy visual y muy novedoso y genera un gran evento", ha comenzado diciendo Carmen Ferreiro, quien ha reconocido que es un espacio muy importante para nuestra televisión, ya que "hay que reivindicar la televisión en abierto"."El protagonista es el espectador, que va a empezar a jugar al mismo tiempo que los investigadores", ha agregado, dejando claro que podremos disfrutar de un espacio interactivo, "muy visual" por la "originalidad de las máscaras y los disfraces y lleno de "humor".

Además, ha reconocido que cuentan con un "casting inédito": "Hemos conseguido animar a gente que nunca se había prestado a participar en un show". "Esto permite a una persona que no canta normalmente, pero que le gusta mucho, poder hacerlo y sentirse a salvo", ha comentdo por su parte Nathalie García. "Algunos de los famosos que están se presentaron voluntarios para estar en el formato, incluso algunos se han sorprendido de sí mismos", ha añadido.

Dada la importancia de conservar su anonimato, han explicado que cada participante "tenía un espacio cerrado y llevaban cascos en los que ponía: 'no hables conmigo'". También tuvieron que pedir que se apagara el bluetooth, para evitar que se localizase a los concursantes por su móvil, y que firmaran cláusulas de confidencialidad.

Como consecuencia de la expectación, tanto Ferreiro como García han revelado han "sufrido chantajes y amenazas para desvelar quienes son". Incluso se han visto obligadas ha confirmar que "las pistas" que dan para ayudar a los investigadores son "reales y están basadas en hechos", ya que las acusan de engañarles e inventárselas, "sobre todo Malú": "Siempre hemos buscado que hicieran canciones opuestas a su personalidad. Jugamos al despiste, que es de lo que se trata".

'Mask Singer' (Atresmedia)

La experiencia de los investigadores

Por otro lado, los investigadores han contado cómo han vivido la experiencia. "La clave es la primera máscara que descubrimos porque nos dimos cuenta de que nos podíamos encontrar a cualquier persona. Si hay algo con lo que definir la palabra frescura es este programa, no puede ser más novedoso. Otras veces, en otras promos, he mentido, pero aquí no. Siempre te ilusiones con los programas, pero con este tenia ganas de ir a trabajar y eso no puede ser", ha confesado Arturo Valls entre risas.

"El mantener el secreto de la identidad genera esa magia entre nosotros. Esa tensión de la investigación... Nos ha vuelto a llevar a la niñez. Hacer un programa en este país en el que un secreto dura 15 segundos… si es que lo contamos todo. Desde fuera se ve muy fácil, pero no. Se abren mil posibilidades. Hemos descartado posibilidades por no creer que podían presentarse a este programa. Cada vez que acertábamos se liaba entre nosotros, hemos tenido una química súper bonita", ha añadido José Mota.

"Cuando cantan se desmonta todo. Muchas pistas las entendíamos cuando se quitaban la máscara", ha dicho Javier Calvo. "Nos hemos mojado mucho", ha declarado Javier Ambrossi mientras desvelaba que se lo había pasado muy bien en las grabaciones, dado que lo define como "la mejor fiesta de cumpleaños de tu vida": "Ha habido mucho respeto entre todo el equipo. Se ha guardado el secreto, no ha dado por cotillear… Somo conscientes de que si cualquiera mete la pata nos cargamos el formato y tenemos mucho respeto a este formato. Es como si te están preparando una fiesta sorpresa y no la quieres estropear. Espero que puedan ver el programa a través de nuestros ojos y no por spoilers".

Acto seguido, Malú se ha pronunciado en la presentación a través de un vídeo, en el que ha contado que le ha parecido un "formato muy fresco y divertido": "Ha superado todas mis expectativas. Me lo he pasado muy bien y me he reído mucho con todos, que están locos. Ha habido piques entre nosotros cuando teníamos que averiguar las identidades, queriendo saber quien ganaba entre nosotros. Espero que os sorprendáis como nos hemos sorprendido nosotros".

"Me he enamorado de Malú. Nos hemos picado mucho entre nosotros, incluso de no mirarnos las hojas. He descubierto a una tia excelente", ha desvelado Ambrossi tras escuchar a su compañera. "Tiene mucho ojo y mucho oído, ha aportado la parte mas profesional", ha opinado el presentador.

La elección del casting

Tal y como ha explicado Ferreiro, consideraban fundamental aportar "novedad" a este espacio "novedoso", por lo que se decantaron por la selección de "un casting inédito que sorprendiera". Su objetivo fue "encontrar gente muy conocida por los espectadores y que no fuese habitual en televisión": "Es un casting muy especifico, incluso hemos buscado ámbitos muy alejados de la tele, como la política".

"En la selección hicimos una lista para elegir a personas que no han estado en 'Tu cara me suena'. Convencer ha sido muy fácil, bastaba con enseñar lo que ha pasado en las versiones de otros países. El éxito es mundial. También tienes que darles la seguridad y decirles cómo se va a trabajar porque al final son gente muy top que no quiere hacer el ridículo", ha apuntado García.

Respecto al presupuesto, sólo han afirmado que "tiene el presupuesto adecuado": "Somos muy competitivos por lo que queríamos superarnos a nosotros pero también a los 'Mask Singer" de otros países. Muchas veces con el talento se puede suplir el dinero. Nuestro programa no tiene nada que envidiar a la versión americana".