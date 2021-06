Anna Simón: qué se esconde tras la polémica con su físico y el motivo por el que desapareció de La Sexta

Anna Simón es una conocida periodista y presentadora televisión que cuenta con una amplia trayectoria televisiva, dado que comenzó a trabajar en la pequeña pantalla en 2005 en TeletaxiTV. Dio el gran salto en 2008 cuando fue fichada por Mediaset para colaborar en 'Estas no son las noticias' (Cuatro). No obstante, en esos años no dejó pasar por diferentes cadenas como TVE en el programa 'Los mejores años de nuestra vida canción a canción', en TV3 como colaboradora de 'Divendres' y en Telecinco como colaboradora en 'Tu sí que vales'.

Sin embargo, comenzó a hacerse conocida en el mundillo gracias a Mediaset y a su papel en 'Tonterías las justas'. Cuando el programa presentado por Flo fue trasladado a Neox bajo el nombre 'Otra movida' en 2011, Simón comenzó a desarrollar una amplia carrera en Atresmedia. Gracias a esto, en 2012, se convirtió en concursante de'Tu cara me suena'y se convirtió en una colaboradora habitual de'El Hormiguero'.

En 2014, comenzó a compaginar el espacio de las hormigas con 'Zapeando', el espacio de La Sexta que le permitió volver a obtener el protagonismo que ganó durante su etapa en Cuatro. Seis años después, la colaboradora dejó de formar parte de la mesa de laSexta. No obstante, su paso por 'El Hormiguero', donde contaba con su propia sección, terminó mucho antes.

Desde entonces, su contrato con Atresmedia pareció darse por finalizado y se le ha podido ver en otros espacios como 'Oh Happy Day' (2017, TV3), 'Persona infiltrada' (2019, TV3) y 'Nadie al volante' (#0), donde se encuentra trabajando actualmente junto a Patricia Conde.

A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de ella más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre la comunicadora que resulta desconocida para sus seguidores.





El motivo por el que desapareció de 'El Hormiguero'

Por 'El Hormiguero' han pasado incontables colaboradores y son muy pocos los que siguen desde sus inicios. Otros pasaron de manera fugaz y otros anunciaron su marcha de manera repentina tras varios años formando parte del equipo, lo que sucedió con Anna Simón, quien presentó su propia sección junto a Motos durante cuatro años. La colaboradora se dedicaba a enseñar trucos del hogar como doblar la colada mucho más rápido. Unos trucos que, actualmente, enseña Marta Hazas. Es por esto por lo que su salida ha sido una de las más polémicas y llamativas.

La catalana también contó con un espacio dedicado a buscar hogar a perros abandonados, lo que posteriormente hizo Dani Rovira de manera esporádica. No obstante, todo terminó en 2017 cuando dejó de aparecer en Antena 3. Ante su repentina marcha, 'El Hormiguero' se vio obligado a dar explicaciones y aseguró que Simón tenía "compromisos profesionales" y una "apretada agenda", pero que volvería en un futuro cuando dispusiera de más tiempo.

A pesar de ello, la colaboradora nunca volvió y pareció que prefería compaginar 'Zapeando', de martes a jueves, con 'Oh happy Day', los lunes y viernes. Sus compromisos hicieron que no tuviese ni una noche libre para pasarse por Antena 3. Aunque no se ha confirmado nada al respecto, parece que el programa presentado por Motos muestra cierto rechazo a Simón desde su marcha.

Justo después de la salida de la colaboradora en 2017, 'El Hormiguero' rindió homenaje a todas las mujeres que formaban parte del programa con motivo del Día Internacional de la Mujer. En ese momento, el adiós de Simón no era oficial y se había comunicado que volvería. Sin embargo, no apareció en el vídeo ni un solo segundo. En cambio, aparecieron Pilar Rubio, Patricia Montero, Ana Morgade, Marta Hazas o Yibing. En ese momento, los rumores comenzaron a salir y muchos lo vieron como una venganza de Motos por preferir colaborar en otros programas, mientras que otros consideraron que la marcha de Simón ya era oficial.

JuanGRR





La decisión que le sacó de 'Zapeando'

En 2020, la periodista abandonó 'Zapeando' tras seis años siendo una colaboradora habitual del programa de La Sexta. Su salida fue muy discreta, por lo que los rumores no tardaron en salir. No obstante, su desaparición del programa presentado por Dani Mateo se dio al no poder compaginar todos los proyectos que tenía entre manos.

A Simón le fue imposible compaginar horarios con el nuevo formato que comenzó a presentar, por lo que no le quedó más remedio que abandonar 'Zapeando'. Según adelantó Vertele, la colaboradora comenzaba una nueva etapa en TV3. "Este trabajo dificulta mucho que la cómica pueda participar y sumarse al espacio de laSexta con asiduidad”, explicaba el mencionado medio.

La presentadora se puso al frente de la adaptación del programa británico ‘Lodgers for Codgers’, un formato en el que varios jóvenes conviven con personas mayores, independientemente de que estén o no solas, para vivir en la misma casa y ayudarse mutuamente. Este fue el proyecto que alejó de Dani Mateo, Cristina Pedroche, Lorena Castell, Miki Nadal y Quique Peinado.

Dado que no se produjo ninguna despedida oficial en el espacio de La Sexta, parte de la audiencia planteó un posible despido o algún tipo de tensión entre los compañeros. Sin embargo, la periodista aseguró que no se trataba de nada de eso y que no “consideró necesario darle un gran bombo”: “Simplemente son etapas de la vida, han sido seis años, es un programa al que quiero muchísimo y quién sabe, la puerta no está cerrada. En absoluto. Pero a veces te apetece probar otras cosas, formatos distintos… Lo que es la vida, recorrer caminos”.

Aunque se mostraba muy entusiasmada por sus nuevos proyectos, lo que más le apenó fue alejarse de sus compañeros, con los que llevaba compartiendo todas las tardes desde hace años: “Muchísimo cariño, han sido seis años de pasármelo muy bien y más que compañeros, son amigos; adoro a Cristina Pedroche y a Miki Nadal, seguimos manteniendo el contacto, y también con el equipo que está tras las cámaras. Han sido muchos buenos momentos”.





Su sueño antes de ser periodista

Aunque estudió periodismo y dio su salto a la televisión con tal solo 22 años, no siempre quiso dedicarse a los medios de comunicación. Según a confirmado la colaboradora, de niña soñaba con tener un puesto para vender aceitunas. “Cuando era muy pequeña, acompañaba a mi madre a comprar al mercado y siempre íbamos a una paradita donde un hombre vendía aceitunas. Me encantaba cómo metía el cazo para cogerlas y de ahí que de pequeña dijera que quería ser vendedora de aceitunas”, contó, entre risas, para La Vanguardia.

De la misma manera, aunque siempre se ha mostrado muy contenta con los programas en los que ha trabajado, le encantaría ponerse al frente de otros espacios como 'Un, dos, tres' u 'Operación Triunfo': “Hasta ahora he tenido la suerte de que me han ido ofreciendo proyectos; alguna vez he dicho no porque no me llamaba la atención o no acababa de sentirme cómoda. Por soñar… Me encantaría que volviese el ‘Un, dos, tres’ y poder presentarlo. Se ha hablado de ‘Operación Triunfo’ y son también palabras mayores, se trata de un formato del que soy seguidora. Pero no me paro a pensar algo como 'tengo que llegar aquí' o 'debo hacer esto'. Soy feliz haciendo lo que va surgiendo”.





La verdad de la polémica sobre su físico

En 2016, Anna Simón regresó a 'El Hormiguero', después de las vacaciones, más delgada. Esta llamativa pérdida de peso llamó mucho la atención de los espectadores, incluso sus fieles seguidores se mostraron muy preocupados por su estado de salud. Fueron muchas las especulaciones que surgieron a raíz de sus primeras imágenes para la nueva temporada del espacio de las hormigas, incluso señalaron que podría sufrir algún trastorno alimenticio.

Dado el revuelo causado por ello, la comunicadora no dudó en callar los rumores y desvelas a que se debía su gran bajada de peso. "Hay comentarios que son para reírse. Desde gente que asegura ser cirujano y dice que me estoy quitando costillas, no se cómo me aguanto ya. Extrema delgadez, anorexia… Palabras que se dicen con una facilidad que creo que hay que tenerles un poco más de respeto, porque hay gente que sufre muchísimo con eso", dijo en los Premios Cosmopolitan, aparentemente ofendida por los comentarios.

"Estoy sana, simplemente cambié un poco mi dieta porque comía fatal. Ahora me dedico a comer mejor. Y precisamente cuando estoy más sana se habla de que estoy insana, es algo un poco contradictorio... También he sumado el deporte, que confieso que no me gusta nada, pero hay que hacerlo. Es salud y creo que se ha entendido al revés. Me veía bien antes y me veo bien ahora", explicaba.

“Se dio entender que había perdido muchísimos kilos en tres semanas de vacaciones y eso no era verdad. Yo decidí cambiar la alimentación y la forma de vida a principios de año. Ha sido algo progresivo y lo hice para estar más sana”, insistía en una entrevista para 'El Mundo'. “Yo me preguntaba que, a lo mejor, a la vuelta de las vacaciones, estaba morena y se notaba más. La verdad es que no entendía nada”, reconoció Simón tras asegurar que “ha perdido kilos por llevar una vida más sana” y que “antes sobrevivía a base de pizzas, hamburguesas y Coca-Cola. Y ahora como de todo”.





"He engordado”

Hace años, Anna Simón también protagonizó los medios de comunicación por otra polémica que giraba en torno a su figura. Según reconoció ella misma, había engordado, lo que también le llevó a empezar a cuidarse. "He engordado porque he dejado de fumar. Me preocupa el físico sin obsesionarme", explicaba. "Con los años acepto cosas que antes eran complejos. Me veía con demasiado pecho y demasiada barriga y poco culo", reconocía para una entrevista.

A raíz de esto, reconoció que no descartaba someterse a alguna operación estética si lo necesitara: "Si tuviera un complejo que no me dejara ser feliz recurriría a la cirugía. Estoy bien como estoy. Vivo en Madrid de alquiler, de lunes a viernes. Por la noche cojo el puente aéreo y vengo a Mollet, es mi casa".





Su desconocida vida sentimental

La comunicadora siempre ha sido muy celosa con su intimidad y ha sabido como mantener al margen su vida privada. Anna Simón lleva 16 años siendo un conocido personaje televisivo, sin embargo, solo se dio a conocer su relación con el actor Miki Esparbé en 2011. La presentadora logró llevar su relación en secreto, tanto que se hizo pública el pasado 2020, cuando ya habían pasado años desde su ruptura. La expareja volvió a reencontrarse cuando se hizo público que ambos habían mantenido una relación en el pasado, concretamente en el programa de TV3 por el que Simón dejó 'Zapeando'.

Desde entonces, al actor se le ha relacionado con otras mujeres como Leticia Dolera, María León, Alexandra Jiménez o Macarena García. Por el contrario, no ha trascendido ninguna otra relación de Anna Simon. Seguramente, desde entonces, habrá tenido el corazón ocupado en algún momento, pero se ha esforzado mucho en que no sepamos ningún nombre.

Su soltería siempre ha sido uno de los temas más seguidos por la prensa del corazón, por lo que le han preguntado en varias ocasiones si pensaba tener hijos."No tengo hijos, voy tarde pero me lo empiezo a pensar. Si fuera un hombre no me lo estarías preguntando. Cuando una mujer llega a los 35 la pregunta es el niño cuándo. ¿Y si no quiero?", dijo en una entrevista con TV3.

Este es un tema que Simón intenta dejar en su intimidad a toda costa. Por este motivo, en una ocasión protagonizó un tenso momento con Cristina Pedroche en 'Zapeando'. “¿Estás soltera?”, le preguntó la presentadora de 'Love Island' en pleno directo. La colaboradora ignoró la pregunta y otra de sus compañeras cambió de tema para cortar la tensión que se sentía en el ambiente.





Su faceta como actriz

La presentadora siempre ha mostrado su talento y pasión por actuar. Además de por las actuaciones que protagonizó durante su paso por 'Tu cara me suena', donde se puso en la piel de artistas como Kylie Minogue, Jennifer López, Lola Flores, Lady Gaga o Amaia Montero, lo que se convirtió en su imitación estrella, también ha hecho sus breves apariciones en series y películas.

En 2010, se vio por primera la faceta interpretativa de la comunicadora en 'Muchachada Nui'. En 2013, dio ida a Rebeca Marcos en 'Fenómenos' y, en 2014, puso la voz a Belle Pepper durante 60 episodios en 'Sanjay y Craig'. Incluso ha tenido tiempo para pasarse por la gran pantalla y, también en 2014, se hizo con el papel de Paqui en 'Torrente 5: Operación eurovegas' y, en 2016, en 'Cuerpo de élite'.

Además, ha sido la imagen de varias campañas publicitarias de marcas como Wii, Mermelada Hero, Rebajas de verano de El Corte Inglés, cerveza Estrella Galicia, embutidos ElPozo, Media Markt, Aquarius y Nocilla.

Aficiones

Siempre ha reconocido que le gusta mucho su trabajo, no obstante, aprovecha sus días libres para otras cosas: “Cuando no trabajo me gusta mucho estar en casa, con los míos, tomar un vino con mis amigos, me gusta leer, ver series, la pelis, pasear por el bosque…”. Además de hacer deporte desde que decidió comenzar a llevar una vida sana, aunque no es lo que más le apasiona.

Asimismo, también desarrolló una afición a la repostería durante el confinamientos por el coronavirus. “Bizcochos sí, han caído unos cuantos en la cuarentena. También he hecho brownies… Por las manualidades no me ha dado, no soy mucho de eso, y por el deporte tampoco, y mira que lo he intentado”, contaba para 'DIEZ MINUTOS'.