Anabel Pantoja rompe su silencio y se pronuncia sobre la drástica marcha de Irene Rosales de 'Viva la Vida'

Irene Rosales lleva unos años siendo parte del equipo de 'Viva la vida'. No obstante, es probable que este fin de semana haya sido el último que ha vivido en el plató de Telecinco. La colaboradora llevaba ya un tiempo planteándose dejar su labor en este formato, ya que siente que está sometida a mucha presión mediática por la repercusión que tiene su marido en el mundo de corazón, la que se ha potenciado desde su conflicto con Isabel Pantoja.

"No estoy bien, estoy de bajón por un cúmulo de cosas. No he parado desde hace más de un año... He querido llevarlo todo adelante pero ha llegado un momento que no puedo más", aseguraba visiblemente emocionada.









Anabel Pantoja ha tomado postura sobre esta decisión en 'Sálvame' y ha trasladado las siguientes palabras a la audiencia. "Muchas veces que he estado aquí y he tenido ese problema, me desahogaba con ella, la decía que me iba y ella siempre me decía que no dejase mi puesto de trabajo, que tenía que labrarme un futuro...yo a ella ahora mismo le doy el mismo consejo, tiene que seguir trabajando". Además, añadía que le da pena que ella tenga que abandonar eso por un conflicto familiar que no es el suyo. "Yo creo que esto a lo mejor es un descanso que necesita, pero ella tiene que volver y seguir trabajando".

Pese a esas motivadoras palabras, todo parece indicar que la mujer de Kiko Rivera lo tiene claro y así lo ha confirmado a periodistas que se encontraban a las puertas de su domicilio. Abandona la pequeña pantalla por el momento.

El motivo por el que Anabel Pantoja ha tenido que ir de urgencias al hospital: "No he podido parar de toser"









Llevaba dos días mala con la garganta, con mocos y tal, y me asusté... Amanecí afónica, sin poder hablar. Me han medicado en vena y ahora tendré que estar tres días con antibiótico". La colaboradora de Telecinco explicó el motivo que le llevó al hospital el pasado jueves: "Amanecí afónica, sin poder hablar. Me han medicado en vena y ahora tendré que estar tres días con antibiótico".

Esto se pudo corroborar en los vídeos que la comunicadora colgó a sus redes sociales, ya que se le podía escuchar con la voz afectada. Asimismo, la tertuliana informó de que sus médicos le habían recomendado evitar el aire acondicionado, estar en silencio y guardar reposo para recuperarse lo antes posible. Una vez dado el diagnóstico, Pantoja regresó a su cara para recuperarse.

