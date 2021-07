El motivo por el que Anabel Pantoja ha tenido que ir de urgencias al hospital: "No he podido parar de toser"

Anabel Pantoja se ha convertido en uno de los rostros habituales de Telecinco por su presencia como colaboradora en 'Sálvame'. Es una de las más queridas de los espectadores, dado que les ha conquistado con su naturalidad y con los divertidos momentos que protagoniza. Mismo motivo por el que se ha convertido en concursante de reality en varias ocasiones, como en 'Supervivientes', 'Gran Hermano' y 'Solo/Sola'.

Es por esto por lo que su ausencia en el espacio de Telecinco se ha notado. Esto se debe a que, el pasado jueves, preocupó a sus seguidores con una publicación en Instagram en la que aparecía en el hospital con una vía. Tal y como explicó la sobrina de Isabel Pantoja, se encontraba ingresada, pero se encontraba bien: "Tranquilos, todo controlado y nada grave, ya mismo me mandan a casa".

Una vez tranquilizado a sus fans, la colaboradora de Telecinco explicó el motivo que le llevó al hospital: "Llevaba dos días mala con la garganta, con mocos y tal, y me asusté... Amanecí afónica, sin poder hablar. Me han medicado en vena y ahora tendré que estar tres días con antibiótico".

Esto se pudo corroborar en los vídeos que la comunicadora colgó a sus redes sociales, ya que se le podía escuchar con la voz afectada. Asimismo, la tertuliana informó de que sus médicos le habían recomendado evitar el aire acondicionado, estar en silencio y guardar reposo para recuperarse lo antes posible. Una vez dado el diagnóstico, Pantoja regresó a su cara para recuperarse.









"Estoy fatal..."

"No sabéis qué noche he pasado. Ayer fue el reencuentro con Omar y toda su familia. Intenté darlo todo y creo que fue la peor elección", se sinceró la colaboradora, dado que no puedo evitar recibir a su novio tras ser expulsado de 'Supervivientes' después de unas semanas complicadas.

"No tengo fiebre pero he vomitado, no he podido parar de toser, escalofríos sudores... Estoy fatal... He dormido como una auténtica mierda y me he levantado peor", agregaba, asegurando que había estado sufriendo escalofríos, sudores y nauseas durante toda la noche. "Estoy fatal. Pensaba que iba a mejor, pero el viento de aquí y la emoción... Ayer terminé mi tratamiento de antibiótico. Confié en mi salud y la emoción de volver y ahora estoy peor. Irresponsable", opinaba.

La colaboradora de Telecinco se encuentra tan mal que ha decidido no asistir a la fiesta de cumpleaños de su pareja, ya que cree que debe cuidarse para poder volver al trabajo lo antes posible. Es por esto por lo que la colaboradora se quedará en casa reposando y ya celebrará el cumpleaños de Omar más adelante.