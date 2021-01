Anabel Alonso ataca a Toni Cantó donde más le duele en ‘Sábado Deluxe’: “Con eso te lo digo todo”

La presentadora y actriz española Anabel Alonso ha sido uno de los platos fuertes del programa que presenta Jorge Javier Vázquez en Mediaset los findes de semana, 'Sábado Deluxe’, que este fin de semana tendrá una edición especial el domingo, al igual que lo hizo la semana pasada. En la entrevista que le ha hecho Jorge Javier a la vasca, esta ha narrado cuestiones relativas a su vida profesional y personal.

Anabel Alonso es una de las actrices del actual panorama español que más comenta a través de sus redes sociales sobre actualidad política y es una de las pocas personas conocidas que no tiene pudor en responder a nadie si no está de acuerdo con su opinión.

El trágico episodio de la familia de Anabel Alonso

Sin embargo, una de las noticias que más ha emocionado a los colaboradores de 'Sálvame' ha sido uno de las noticias que ha contado este sábado: la muerte de sus dos hermanos. Unos hechos contra todo pronóstico que han marcado su infancia, ha explicado.

"Un año antes de nacer yo se murió mi hermano, a los 9 años, de un linfoma. Y cuando yo tenía dos años, se murió mi hermana con 10, de leucemia", ha narrado, unas circunstancias que provocaron que en su casa, según ha explicado, su madre no cantase nunca. "No tengo un recuerdo de un hogar lúgubre y triste, pero a mi madre no la he oído cantar en la vida", ha apostillado.

El placer ha sido mío, muchas gracias a TODO EL EQUIPO!!!!

���������� https://t.co/BfjwZtD0tQ — Anabel Alonso Oficial ������������ (@AnabelAlonso_of) January 16, 2021

De hecho, la pérdida de sus dos hijos fue tan dura para sus padres que estos le pidieron que por favor se llevara a su casa la única foto que conservaban.

Anabel Alonso habla sobre Toni Cantó

La entrevista que han hecho los colaboradores a Anabel también ha servido para hacer un repaso sobre la trayectoria personal de la bilbaína. De hecho, Antonio Caparrós, le ha querido preguntar sobre uno de los compañeros con los que compartió escenas en '7 vidas', Toni Cantó, con el que ha mantenido alguna discrepancia política a través de las redes sociales. "¿Qué te gusta más Toni Cantó, de político o de actor?", le ha preguntado Caparrós. "Como cantante", ha apuntado Jorge Javier Vázquez, que ha provocado la risa de la invitada.

"Como actor, con eso te lo digo todo", ha contestado Anabel. La actriz ha asegurado que Cantó es "buen actor", pero ha matizado que siempre hace el mismo tipo de papel. "Nos acomodamos en una manera de hacer, porque si no te remueven un poco te quedas en la zona de confort", ha explicado la actriz, que ha recomendado al diputado de Ciudadanos que "debería de haber seguido actuando".

Además, ella ha desvelado que de vez en cuando sigue haciendo cursos para poder mejorar e innovar su papel de interpretación.

También te puede interesar

La crítica de Anabel Alonso al PP que le vale esta respuesta de José Manuel Soto

El patinazo cultural de Anabel Alonso por el que las redes no le perdonan: "Cien cañones"