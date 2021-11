Ana Terradillos confiesa un problema personal que sufre en casa y manda un mensaje a su chico: "Estoy harta"

Este martes, Ana Terradillos ha vuelto a formar parte de la parrilla de Telecinco al frente de 'El Programa de Ana Rosa', en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se encuentra de baja desde que fue diagnosticada con cáncer de mama. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y en el aumento de contagios de coronavirus, dedicaron parte del espacio al esperado 'Black Friday'.

Para ello, la conductora del espacio de Telecinco ha dado paso a Beatriz Archidona, quien ha hecho un análisis de cómo han variado los precios de los productos a lo largo del 'Black Friday'. En primer lugar, han comunicado cómo ha subido el precio de las botas en los últimos años. No obstante, lo que más ha llamado la atención es el precio del robot aspiradora.

"Tengo uno, me tiene frita, mi chico está todo el día con el robot... ¡Y hace un poquito de ruido!", se quejaba la periodista. "Si te animas a comprar, ya sabes...", le decía Archidona. "No, yo no, yo ya tengo uno, no quiero más robots", aseguraba la comunicadora, dejando claro que tenía un robot aspiradora en casa y que no le gustaba.









"Lo pone a las 6 de la mañana"

"Yo me he propuesto dos cosas para el 'Black Friday': comprarme un cargador, que lo tengo destrozado", decía una de las colaboradoras presentes en el plató. "Mi cargador se lo comió el robot ayer, creía que había sido la perra y no, pues fue el robot que se le comió", soltaba entonces Terradillos, quejándose así una vez más del robot aspiradora que limpiaba los suelos de su casa.

"Otro mensaje para tu chico, entiendo", soltaba un tertuliano entre risas, lo que ha provocado que el plató se llene de carcajadas. "Pues sí, otro mensaje para mi chico", comenzaba diciendo la presentadora. "Estoy harta de ese robot, que hace mucho ruido y a mi perrita le da mucho miedo", aseguraba la conductora del espacio, desvelando así, en tono de broma, una discusión que solía tener con su pareja.

"Es que hay que decir que lo pone a las 6 de la mañana", recordaba una colaboradora, sacando a la luz un comentario de Terradillos tras las cámaras. "Sí, a las 6 de la mañana", corroboraba la presentadora. "Ahora sí, no veas como limpia el robot, eh. Ojo como limpia el robot", reconocía Terradillos, a pesar de que reconoce que es muy molesto.