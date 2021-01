Ana Rosa sorprende con su reacción ante el asalto al Capitolio en EE.UU: "Facinerosos antisistema, frikis..."

La madrugada del 6 de enero, todo el mundo se quedó atónito al ver las imágenes en las que unos seguidores de Trump asaltaban el Capitolio de Washington para evitar el cambio de presidencia, el que se llevará a cabo de manera definitiva el 20 de enero. Los asaltantes llegaron derruyendo las vallas para acceder a su interior y con un discurso pronunciado por Trump.

Es por esto por lo que, este jueves, Ana Rosa Quintana ha regresado a 'El Programa de Ana Rosa', tras sus vacaciones navideñas, muy sorprendida con los últimos acontecimientos, por lo que no dudó en opinar al respecto. Es por esto por lo que comenzó el espacio de Telecinco repasando la última hora sobre lo sucedido en Estados Unidos, mientras se mostraba algo desconcertada.

"El 2021 ha empezado con esa negativa de Trump a aceptar su derrota que ya ha cruzado todas las líneas rojas. Estas imágenes pensé que jamás las llegaría a ver, sobre todo en la cuna de la democracia que es Estados Unidos", ha comenzado diciendo la presentadora del programa de Mediaset.

"Pero también es verdad que cuatro facinerosos antisistema no pueden, ni van, ni lo han hecho, acabar con la democracia", ha continuado opinando la comunicadora. "Uno imagina que puede ver estas imágenes en cualquier sitio del mundo, menos en Estados Unidos, pero porque se permitió", ha agregado.

"A todo el mundo nos llama la atención que se pueda asaltar el Capitolio de Estados Unidos, ¿qué ha pasado?", cuestionaba Quintana a Cristóbal Vásquez, corresponsal en Washington, con quien han establecido una conexión en directo para analizar la situación y contar las últimas novedades, además de para confirmar que el asalto ha terminado con cuatro muertos, más de una docena de heridos y 50 detenidos.

'El Programa de Ana Rosa'

"Esa chusma dentro del Capitolio"

"Me llama la atención que inmediatamente después de la entrada no se pare eso, no se desaloje las inmediaciones del Capitolio. ¿Es posible que Trump, aun presidente, lo impidiese?", ha querido saber la presentadora. "Si nosotros ayer estábamos perplejos al ver a toda esa chusma dentro del Capitolio, no me puedo imaginar la conmoción nacional que tiene que haber allí", ha añadido.

"Yo creo que a Trump sus abogados le han dicho que pare un poquito, porque si no va a acabar en la trena", ha concluido la presentadora tras ser informada por una redactora del programa del comunicado en el que Trump reconocía su derrota. Asimismo, Quintana ha querido dar por finalizada la noticia con la siguiente frase: "Después de la que ha liado, sigue sembrando la duda, dando pie a los frikis a seguir en las calles".