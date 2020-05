Ana Rosa se rompe en directo al recordar a Aless Lequio: "Eres de los nuestros"

Con un traje azul oscuro y un crespón negro en la solapa, Ana Rosa Quintana saludaba a los espectadores en un nuevo día de 'El programa de AR'. Sin embargo, no ha sido un día más.

Visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos, Ana Rosa ha comenzado el espacio rindiendo un sentido homenaje a Aless Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, fallecido la pasada mañana a causa de la leucemia que padecía.

Ana Rosa y la familia Lequio Obregón ha mantenido durante años una larga y bonita amistad, la presentadora tenía devoción por Aless, porque siempre fue muy entregado y cariñoso con el programa y todo el equipo, dentro y fuera de la pequeña pantalla.

A lo largo de un homenaje muy especial, Ana Rosa ha ido leyendo unas palabras de lo más bonitas ilustradas con imágenes de la vida del joven. Tal ha sido la emoción, que ha tenido que parar unos segundos a coger aliento, puesto que no podía continuar con el nudo en la garganta.

Muy emocionada y con lágrimas en los ojos, Ana Rosa ha ido narrando un ''adiós'' sentido, triste, lleno de dolor y emoción; destacando la valía del joven y el equipo que ha sido para los que luchan ante una enfermedad tan terrible, como es el cáncer.

.@anarosaq, de negro riguroso, no puede contener las lágrimas durante su despedida a Álex Lequio: "Tú eres uno de los nuestros" #AR14Mhttps://t.co/Y1Q6C2d7FC — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) May 14, 2020

Las emotivas palabras de Ana Rosa sobre Aless

''Hoy hace un día triste fuera y dentro de aquí. Hace semanas me puse un lazo negro para homenajear a las familias de los más de 27.000 fallecidos por coronavirus. Pero hoy, me van a permitir que hable de una persona, el hijo de nuestro compañero Alessandro Lequio. 'A través de la eternidad, brillaremos juntos', este es el último mensaje que escribía a través de las redes sociales junto a una foto con su prima Celia. En esa imagen solo tenía tres años y le quedaba mucho que vivir. El mensaje ahora suena como un eco, como una despedida, como un viaje a la eternidad a sus 27 años, después de una larga lucha contra el cáncer'', relataba Ana, con gran emoción.

''En el año 2017, los padres con hijos fallecidos con cáncer comenzaron una campaña que decía que no existe en ningún idioma del mundo una palabra que defina a los padres que pierden a un hijo. Pidieron a la RAE que buscase la palabra, pero no lo encontraron. Porque perder a un hijo es un suceso inconcebible para el ser humano. Tiempo después, Paco Umbral escribió un libro maravilloso cuando falleció su hijo que decía: "estoy escuchando crecer a mi hijo". Nosotros Álex, te hemos visto crecer'', ha sido en este momento cuando Ana Rosa ha tenido que parar a coger aire, porque no podía continuar.

Un momento muy doloroso, ante el que Ana Rosa ha tenido que hacer de tripas corazón para hablar por boca de todos los que hacen el programa, pero también por todos los que quieren a la familia y han adorado a Aless, que son muchos. Un sincero homenaje que ha emocionado a todos los espectadores que veían el espacio.