Ana Rosa revela si es de Vox por esta pregunta a Abascal: "Si no aplaudes al Gobierno eres facha"

La presentadora de televisión, Ana Rosa Quintana, ha respondido este domingo a los que le acusan de ser de Vox por una entrevista en su programa al presidente del partido, Santiago Abascal. Además, la directora de 'El Programa de Ana Rosa' aclara cuál es su posición ideología política en una entrevista en la que se sincera sobre por qué no se ha quedado en casa para presentar el magacín de Telecinco en el tiempo que ha durado el confinamiento en nuestro país.

La periodista contaba a Las Provincias cómo se siente cada que desde algunos sectores le llaman “facha” por la diferencia de trato que, aseguran, mantiene con los líderes políticos en su programa. Particularmente, le acusan de doble rasero entre el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el líder de Vox, Santiago Abascal.

ANA ROSA REVELA SU IDEOLOGÍA POLÍTICA

Ana Rosa ha sido criticada por algunos sectores de la izquierda en redes sociales en los últimos meses por su tratamiento en las entrevistas a líderes políticos. Por eso, a la hora de ser cuestionada por su ideología política, la presentadora de Mediaset respondía: “Mis opiniones políticas solo las doy en mi casa”.

Aclaraba, en una línea muy similar a la de su compañero en Antena 3, Pablo Motos, que no quiere condicionar el voto del público de su programa: “Nosotros no estamos para decir a la gente lo que tiene que votar”.

¿ANA ROSA ES DE VOX?

De hecho, insistían en la entrevista en la polémica en redes sociales por su trato con Abascal en 'El Programa de Ana Rosa'. “Ana Rosa entrevistó al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y le interrumpió 39 veces, cuando Ana Rosa entrevistó a Abascal le interrumpió 11 veces”, escribía una usuaria en Twitter contra la periodista.

Ana Rosa entrevistó al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y le interrumpió 39 veces. ��



Cuando Ana Rosa entrevistó a Abascal le interrumpió 11 veces. ��



No hay más que verla!! ������

DIFUNDE�� pic.twitter.com/LpfSJ4p2R5 — Emma (@Emma1492is) January 27, 2020

Por ello, y preguntada por si es de Vox, Ana Rosa respondía contundente: “Estoy acostumbrada”. “Cuando gobernaba el PP y sacábamos los temas de la corrupción éramos rojos peligrosos, ahora si no aplaudes todo lo que hace el Gobierno eres facha”, lamentaba la presentadora de Telecinco.

POR QUÉ ANA ROSA NO SE HA QUEDADO EN CASA

Otro de los aspectos que ha llamado la atención del programa matinal de la cadena en las últimas semanas de confinamiento es que su presentadora ha continuado acudiendo cada día al plató televisivo. Algo sobre lo que también ha comentado Ana Rosa en la entrevista y es que, subraya, no quería quedarse confinada en casa.

“A mí esta profesión me ha dado mucho y creo que ha llegado el momento de devolverle algo. No me voy a quedar en mi casa refugiada”. Incluso respondía a quien no consideraba su programa como “un servicio esencial”: “Me ha sorprendido. A mí ya no me duele nada”.