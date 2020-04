Ana Rosa Quintana, sobre sus problemas de salud: “Lo tengo que aclarar”

La reconocida presentadora ha arrancado de manera muy peculiar su espacio “El programa de AR”. Este miércoles, Ana Rosa Quintana ha explicado por qué tiene un ligero problema de salud que le impide llevar a cabo su trabajo con normalidad. La presentadora tiene una clara afonía que le impide hablar con normalidad, algo que ha provocado la broma entre sus colaboradores habituales.

Quintana ha argumentado que, como todos los años, tiene la alergia típica de esta época del año. “Lo tengo que clarar. Es lo de todos los años. Tengo alergia pero es que no me he empezado a tomar los antihistamínicos, voy a empezar hoy. Soy un desastre”, señalaba. La presentadora ya llevaba un tiempo advirtiendo de su cíclica alergia primaveral y es que, en tiempos de COVID-19 parece que todas las explicaciones no son suficientes. Ante la posibilidad de que el programa se le haga muy difícil, ya que su voz es el principal instrumento de trabajo, Ana Rosa ya ha pensado en su posible sustituta, Ana Terradillos.

Es una vía, no obstante, que ya suele realizar en verano por lo que el trabajo no le resultaría muy complicado. “Está Terradillos, no hay ningún problema”, ha llegado a asegurar en directo Ana Rosa Quintana.

Durante el espacio, la presentadora ha entrevistado a César Carballo, médico de urgencias, que se ha dado cuenta rápidamente de la delicada voz que tenía la presentadora. “Es el estrés del confinamiento y además estamos en época de alergias”, indicaba Carballo. A su vez, sus colaboradores y compañeros le dedicaban unas palabras de ánimo: “Aguanta Ana Rosa”. Así le transmitían su más sentido apoyo.

Joaquín Prat, también con problemas de salud

Tras la marcha de su “número dos” en el Programa de AR, Joaquín Prat, a "Cuatro al Día", en el caso de que la periodista se ausente todo indica que una de sus sustitutas podría ser Patricia Pardo. Prat también indicó recientemente en su programa diario que se había levantado con “ciertas molestias de tripa”. No obstante, quiso tranquilizar a la audiencia asegurando que se encontraba muy bien y sin fiebre alguna. Parece que este tiempo de información está pasando factura a los principales rostros televisivos del país. Una situación que desde luego no conviene, ya que es fundamental estar correctamente informado.

La cifra de fallecidos y de contagios diarios de coronavirus han sumado durante la jornada de hoy otro día de ligera subida con otras 435 muertes en 24 horas, cinco más que ayer, con lo que ya son 21.717, y 4.211 nuevos positivos, que elevan el total a 208.389.