Un grupo de vecinos se rebela con 'El programa de Ana Rosa': "Solo sabéis mentir"

Muchos son los programas en directo que están decicando una ingesta cantidad de horas a informar sobre el coronavirus y todo lo que concierne al virus que nos tiene encerrados desde hace varias semanas.

Algunos programas en directo como es el caso de 'El programa de Ana Rosa' ha decidido además dar cobertura a algún suceso alejado del COVID-19. De esta manera la periodista Natalia Autrán se trasladaba hasta Fuenlabrada para arrojar más luz sobre el caso de Juan, un hombre de 70 años, que tuvo un percance el último fin de semana que casi le cuesta la vida.

�� Podría haber sido una tragedia, pero estos vecinos de #Fuenlabrada han demostrado que juntos, todo es posible.



��Toda la información aquí ���� https://t.co/PXLQUx393Q pic.twitter.com/naE1fymzhC — Noticias Municipios (@Noticias_para) April 19, 2020

Unos vecinos de Fuenlabrada acusan al programa de Ana Rosa de mentir

Juan, este vecino, caía desde su balcón pero era sujetado por sus familiares, a estos se les unió la ayuda de vecinos que no dudaron en salvar la vida de este hombre. Unos subiendo por los balcones y otros poniendo un colchón debajo. Una acción que llamaba la atención del programa de Ana Rosa Quintana.

Antes de conectar con el lugar de los hechos, se emitía un vídeo donde se podía ver la hazaña, y donde el locutor decía que "Juan tras amenzar con lanzarase al vacío", dando por hecho que el suceso había sido intencionado.

Tras este vídeo, Natalia Autrán, periodista del programa, se desplazaba hasta Fuenlabrada donde hablabla con Marcelino, el vecino del piso de abajo de Juan que relataba su versión de los hechos y como había vivido este rescate.

Durante esa entrevista se comenzaban a escuchar gritos y voces por detrás, algo que aclaraba la propia periodista que explicaba como algunos vecinos habían salido a las ventanas a recriminar al programa por las informaciones que se estaban dando. Mientras tanto se escuchaban gritos como "solo sabéis mentir" y "dejad de mentir".

Una vecina explica la verdad desde su balcón Mediaset España

Ante esta acción de los vecinos, la periodista decidía darle voz a la protesta y preguntaba que había pasado realmente. Estos vecinos mostraban su indignación por como muchos medios habían dado la noticia como una decisión del propio hombre de lanzarse al vacío, algo que varios vecinos desdes sus casa han desmentido de manera clara. Una vecina que lo vió todo explicaba como Juan había hecho el gesto de agarrarse a la barandilla intentando salvar su vida y como él mismo gritaba "ayúdame hijo, ayúdame".

De esta manera, los vecinos han explicado que todo se debió a una especie de mareo, por lo que Ana Rosa al devolver la conexión decía que: "El asunto es: un señor colgaba desde un balcón, posiblemente haya sido un accidente, yo creo que esto no vamos a entrar a analizarlo nadie. Lo importante es esa familia aguantándole de las manos y los vecinos valientes que tiraron un colchón y que gracias a ellos este señor no se precipitó al vacío. Nosotros no vamos a entrar en más porque no lo sabemos, finalizaba.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Ana Rosa Quintana obligada a desmentir una información tras ponerse en contacto con el Gobierno

La respuesta de Ana Rosa a Pablo Iglesias y sus críticas al Rey

Ana Rosa, indignada por la gestión del Gobierno ante el coronavirus: "Algo se está haciendo mal"