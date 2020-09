Ana Rosa Quintana responde a la inesperada defensa de Susanna Griso: "Te agradezco tus palabras"

El pasado lunes, Ana Rosa Quintana se convirtió en la protagonista de las redes sociales. La periodista acompañó el estreno de su temporada número diecisiete con un nuevo look, lo que no gustó demasiado a sus fieles espectadores, ya que muchos ciritcaban su peinado y decían que no parecía la misma persona, incluso llegaron a comentar que parecía haberse puesto botox, además de compararla con la imagen de la videnteEsperanza Gracia o con la de un "playmobil".

Tal fue el revuelo, que los memes y críticas se convirtieron en Tending Topic en Twitter y ocuparon gran parte del contenido de los medios. De esta manera, la polémica llegó hasta el plató de 'Espejo Público'.

Susanna Griso se mostró muy ofendida con los comentarios que estaba recibiendo su compañera de profesión respecto a su aspecto físico. "En las redes sociales sabemos que la gente usa el anonimato para expresar barbaridades; pero luego hay medios digitales que dicen ser periodísticos que los insultos los convierten en titulares", opinó la presentadora.

"Esta semana una compañera mía, no hace falta que diga el nombre, que arrancaba programa el lunes, ha sido insultada y alguien se ha hecho eco de esos insultos para convertirlo en titular peridodístico: que si el bótox, que si se parece a Menganita... ¿Esto es periodismo? ¿Quién decide encapsular esa mierda, con perdón, y convertirla en titular? Los que se llaman periodistas, que creen que eso es noticia porque les da clicks", concluyó Griso.

Tras estas declaraciones, Quintana ha querido responder a la presentadora de 'Espejo Público' y le ha enviado un sincero agradecimiento frente a las cámaras: "Hemos hablado de la imagen y le voy a dar las gracias a mi compañera Susanna Griso que el otro día salió... También te digo, lo que digan en Twitter de mi peinado me toca las narices, me da exactamente igual, pero te agradezco mucho tus palabras", confesó la periodista de 'El Programa de Ana Rosa'.