Ana Rosa Quintana vuelve a cambiar de look tras las críticas recibidas por su peinado del inicio de temporada

El lunes 7 de septiembre, Ana Rosa Quintana volvía al plató, tras sus vacaciones, para dar inicio a su temporada número diecisiete. La periodista acompañó su regreso al programa con un nuevo look, lo que no gustó demasiado a sus fieles espectadores, ya que muchos ciritcaban su peinado y decían que no parecía la misma persona.

La presentadora apareció con un corte de media melena, teñido, liso y con flequillo recto. Muchos de los comentarios apuntaban que no le favorecía ese tipo de pelo, incluso llegaron a compararla con la imagen de la vidente Esperanza Gracia o con la de un "playmobil". Su cambio generó tantos memes y opiniones que consiguió ser Trending Topic en Twitter.

Ana Rosa Quintana sorprende con nuevo 'look' y todos coinciden en que ahora es un clon de Esperanza Gracia pic.twitter.com/UhjqQ4RBeE — SYLVIA (@sylviallys) September 7, 2020

Quintana mantuvo su peinado tanto en el programa del martes como del miércoles. No obstante, quizás debido a las críticas, este jueves, la comunicadora ha aparecido con un nuevo cambio de estilo: el pelo recogido en una coleta y con el flequillo abierto. Gran parte de su público ha comentado su alivio al volverla a ver con la imagen a la que están acostumbrados.

Ana Rosa se ha hecho una coleta y ahora se parece más a Ana Rosa. Parece que se ha vuelto a oscurecer el pelo. Ha vuelto a su peluquera habitual, menos mal. — Susana Bos (@yosoysusan) September 10, 2020

Por esta razón, la periodista ha vuelto a revolucionar las redes sociales, aunque, esta vez, con críticas más positivas que negativas. Con este inicio de temporada, parece que la presentadora está buscando una renovación de estilo, por lo que, en los próximos días, veremos por que peinado se decanta.