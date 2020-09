Ana Rosa Quintana estalla y deja sin argumentos al alcalde de Vigo: "¡Hombre no!"

Los remanentes municipales han sido uno de los temas estrella de la semana en los primeros compases del nuevo curso político. La no aprobación por parte del Congreso de las modificaciones que el Ministerio de Hacienda quería hacer en cuanto a los ahorros de los ayuntamientos han dado de que hablar. Tanto por protagonizar la primera derrota parlamentaria del Gobierno que forman el PSOE y Unidas Podemos como por la oposición con la que se ha encontrado la medida.

Alcaldes tan importantes como José Luis Martínez-Almeida (Madrid), Ada Colau (Barcelona) o José María González ‘Kichi’ (Cádiz) estaban en contra del cambio en la ‘Ley Montoro’. Y con ellos, otros tantos regidores municipales.

Uno de los pocos que sí estaba a favor de los cambios en relación con los remanentes es Abel Caballero. El alcalde de Vigo también es el presidente de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), que negociaba la medida con el Gobierno.

De ahí que fuese entrevistado en ‘El programa de Ana Rosa’, en el que Caballero tuvo un tenso cara a cara con Ana Rosa Quintana al intentar defender la actuación del PSOE.

EFE

Ana Rosa Quintana estalla y deja sin argumentos al alcalde de Vigo

“¡Nos hemos quedado sin nada! Y queremos que nos den una solución”, clamaba el político gallego. “Pues tendrán ustedes que presionar al Gobierno, ¿no?”, replicaba Ana Rosa. “¿Y qué plantean como alternativa los que votaron que no?”, protestaba de nuevo Abel Caballero.

“Pues mire, yo no soy la presidenta de la FEMP, eso tendrá que preguntarlo usted. […] Si a mí me parece fenomenal si usted está convencido de lo que ha propuesto, pero el resto del Parlamento no, o sea que algo no estaba bien”, le recriminaba la presentadora de Telecinco a continuación.

“La mayoría de los alcaldes estaban de acuerdo con el decreto”, seguía en sus trece el responsable de la alcaldía de Vigo. “Dice usted que los parlamentarios no han hecho caso a sus alcaldes…”, replicó Quintana. “La decisión de ayer nos llevó de 15.000 millones disponibles a 0”, le expuso Caballero.

Para, a continuación, asistir a una sentencia muy rotunda por parte de Ana Rosa: “O sea, quiere decir usted que 190 diputados han querido que no cobren los ayuntamientos 15.000 millones de euros… ¡Hombre no! ¡Hombre no! Alcalde, usted ya sabe que le quiero, a usted y a sus luces, ¡pero no! ¡Todos no pueden estar equivocados y usted tener la razón!”.

Con esta sentencia, Caballero no tuvo más remedio que claudicar. A pesar de que intentó defender por todos los medios que fue un error no seguir adelante con la propuesta sobre los remanentes municipales, Quintana le asestó un ‘golpe’ definitivo. Sin partidismos que valiesen y defendiendo, de forma objetiva, lo que ocurrió en el Congreso.