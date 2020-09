Ana Rosa Quintana desvela a qué partido político vota: "No tiene ni idea"

Este viernes, la ausencia del rey por primera vez en la entrega de despachos de nuevos jueces que se celebra en Barcelona, ha sido el hecho protagonista de la mesa política en'El Programa de Ana Rosa'.

En torno a este tema, cada uno de los representantes políticos han tenido la oportunidad de dar su opinión en plató. Es por ello que Juan Carlos Monedero, mostrándose en desacuerdo con el resto, ha recriminado a Rafa Hernando, senador del Partido Popular, Toni Cantó, portavoz de Ciudadanos en las Cortes valencianas y a la propia Ana Rosa Quintana, moderadora del debate, que consideraran la no asistencia del monarca como veto.

"A ver si os leéis la Constitución con un poquito de sutileza", apuntó Monedero. "Yo me he leído la Constitución posiblemente tantas veces como tú, pero a mí no me pongas, porque yo no pertenezco a ningún partido político, no confundamos las cosas", respondió la presentadora muy ofendida.

"No te confundo, como te voy a confundir, pero utilizas la misma palabra que ellos, veto. Si os leéis el articulo 56 de La Constitución, plantea que el rey no puede por su responsabilidad hacer ningún acto que no esté regentado por el Gobierno, por tanto el Gobierno no puede vetar al rey, el rey hace lo que le dice el gobierno porque es una expresión de la voluntad popular. El problema es que vosotros haga lo que le da la gana y nunca habéis aplicado esa responsabilidad", explicó.

"Decían los de Vox que como los has vetado eres socialista..."

Por otro lado, abordando otra tema de debate, José Zaragoza, diputado del PSOE, habló sobre las negociaciones que se están llevando a cabo para concretar los Presupuestos. Asimismo, el político comentó a Quintana los comentarios que le habían dedicado los de Vox en sus redes sociales, haciendo alusión a su ideología política.

"Decían los de Vox que como los has vetado eres socialista...", sentenció Zaragoza. "Yo soy un día socialista, otro día soy de VOX, otro día de Esquerra Republicana de Catalunya, pero quien sabe exactamente de quién soy es Monedero... que no tiene ni puta idea, perdón, no tiene ni idea", conluyó la presentadora entre risas para dar por zanjado el tema.