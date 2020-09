Ana Rosa Quintana se derrumba en directo al dar una noticia: "No puedo escucharlo"

Esta semana se está celebrando en Huesca el juicio de uno de los acontecimientos más injustos de la actualidad, la muerte de Naiara. La pequeña de 8 años falleció golpeada en manos de su tío. Tal y como confesó el asesino, llegó a las manos porque estaba "estresado". No obstante, torturó a la pequeña durante seis horas porque no había terminado sus deberes.

Antes de dar paso a las imágenes del juicio y las declaraciones del hombre, Ana Rosa Quintana no ha podido introducir el vídeo, ya que es un caso que le ha apenado. "No puedo escucharlo, me pongo mala, cómo puede haber alguien tan malo, cómo la maldad humana puede llegar a estos límites", ha apuntado la presentadora.

"Es un torturador, es un psicópata y es un peligro para la sociedad porque disfruta haciendo el mal", ha añadido Quintana después de ver el vídeo en el que el juzgado intentaba defenderse. "Esa niña ha vivido absolutamente indefensa y torturada, más días y más veces", ha opinado.

El presunto asesino solo accedió a responder las preguntas de su abogado. Asimismo, exculpó a los padres de Naiara y reveló por qué actuó de esa manera e inició los golpes sobre su sobrina: "Le pregunté a Naiara sobre los deberes hechos, ahí ya salté". "Llegué enfadado y no había dejado dormir a sus primas", agregó.

"Quiero achacar al estrés y a los problemas con la empresa", se defendía el acusado. Acto seguido, durante la declaración, detalló el momento de la paliza y reconoció que no paró hasta que le quito la vida: "Cuando veía que no se movía fue cuando reaccioné".